Tỷ phú Hoàng Kiều lại tuyển giúp việc, lương gần 800 triệu, chỉ cần đáp ứng đủ 5 yêu cầu 'đơn giản'

Xã hội 06/10/2021 11:13

Tình cũ của Ngọc Trinh - tỷ phú Hoàng Kiều vừa đăng tuyển người giúp việc, trông trẻ với mức lương hấp dẫn không ngờ.

Tỷ phú Hoàng Kiều vừa đăng tải một bài viết vào rạng sáng ngày 6/10 (theo giờ Việt Nam) với nội dung tuyển dụng người giúp việc, trông trẻ với một mức lương khá hấp dẫn. Cụ thể, tỷ phú 77 tuổi cho hay, ông muốn tuyển người nấu ăn và giữ trẻ với mức lương 35 nghìn USD/năm (gần 800 triệu VNĐ).

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Tỷ phú Hoàng Kiều tuyển dụng người giúp việc, trông trẻ với một mức lương 35 nghìn USD/năm (gần 800 triệu VNĐ) - Ảnh: Internet

Để có thể là việc cho gia đình tỷ phú họ Hoàng này, cũng chỉ cần đáp ứng 5 yêu cầu "đơn giản" đó chính là: Từ 35 - 50 tuổi, sạch sẽ, lịch sự, yêu thương trẻ con và đang sống tại Mỹ, thậm chí còn được bao ăn ở. Sau khi vị tỷ phú này đăng tải bài viết, rất nhiều netizen đã mạnh dạn "ứng tuyển".

"Tìm anh, chị giúp nấu ăn, giữ 2 bé trai 8 và 11 tuổi ở Ventura. Bao ăn ở, lương $35,000/năm. Yêu cầu từ 35-50 tuổi, lịch sự, sạch sẽ, yêu thương trẻ con. Chúng tôi chỉ tuyển những người hiện đang ở Mỹ." - Status tìm người giúp việc của tỷ phú họ Hoàng.

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Status tìm người giúp việc của tỷ phú họ Hoàng - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây không lâu, tỷ phú Hoàng Kiều từng gây bất ngờ bởi thông tin ông sẽ thay Phi Nhung chăm lo cho 23 người con nuôi của cô dù bản thân không còn giàu có như trước nữa. Thậm chí, ông còn cho biết, bản thân đang nợ tới 3 tỷ USD nhưng để lo cho 23 đứa trẻ nên người thì không tốn kém là bao.

"Bây giờ, tôi nợ nần như Chúa Chổm, bị lọt khỏi danh sách 400 tỷ phú ở Mỹ. Tôi rớt đài rồi! Từ một tỷ phú đứng thứ 148 với tài sản 3,8 tỷ USD, bây giờ nợ 3 tỷ USD và không còn là tỷ phú nữa." - Hoàng Kiều bộc bạch.

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