Sau khi tặng 20.000 hộp găng tay cho tuyến đầu chống dịch, ông Dũng 'lò vôi' khẳng định nhà máy tỷ đô luôn luôn có hàng cho Việt Nam

Xã hội 05/10/2021 14:33

Theo đó, dù định hướng nhà máy găng tay tỷ đô của ông Huỳnh Uy Dũng là xuất khẩu sang Mỹ và thị trường châu Âu, tuy nhiên nếu Việt Nam cần thì luôn có sẵn để cung cấp.

Ngày 3/10 vừa qua, 20.000 hộp găng tay y tế Nitrile đợt 1 đã được Công ty Cổ phần Glove Đại Nam - công ty chuyên cung cấp găng tay y tế Nitrile do ông Huỳnh Uy Dũng trao tặng cho các bệnh viện dã chiến và chốt kiểm soát,... Được biết, đây cũng là lô găng tay đầu tiên được sản xuất từ dây chuyền của nhà máy.

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Lô găng tay đầu tiên do nhà máy Glove Đại Nam sản xuất đã được gửi tặng cho tuyến dầu chống dịch - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào tháng 9/2021, thời điểm mà dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Công ty Cổ phần Glove Đại Nam đã được vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' thành lập. Sản phẩm của công ty cũng chính là găng tay y tế, CEO Phương Hằng từng tự mình tiết lộ, mức đầu tư cho công ty lên đến con số 1 tỷ USD.

Ông chủ Đại Nam trả lời khi được hỏi về dự án: "Chưa có dự án tâm huyết nào tôi đầu tư ít vốn cả. Nhưng điều tôi tâm huyết nhất ở dự án này không hẳn chỉ vì đồng tiền đổ vào đó".

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Công ty Cổ phần Glove Đại Nam đã được vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' thành lập vào tháng 9/2020 - Ảnh: Internet

Trực thuộc hai công ty là Công ty cổ phần Glove Đại Nam và Công ty cổ phần Glove Hằng Hữu, nhà máy Glove Đại Nam được xây dựng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3, trung tâm Tỉnh Bình Dương. Dựa trên thông tin được công khai trên website của Glove Đại Nam, nhà máy này mỗi năm có thể sản xuất đạt tới 36,8 triệu thùng. Trong đó, sản phẩm chính vẫn là găng tay y tế Nitrile.

Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết, vào năm 2022, Đại Nam Glove sẽ xuất khẩu găng tay phẫu thuật hướng đến thị trường Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhà máy vẫn chưa tung ra sản phẩm chính thức ra thị trường.

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'Tôi làm không vội vã như người ta, bán cái đã có chứ không bán cái sắp có' - Ảnh: Internet

"Nếu Việt Nam có nhu cầu thì tôi để dành lại một phần còn phần lớn vẫn xuất khẩu. Khách hàng mình đã có rất nhiều nhưng tôi muốn chờ cho quy trình sản xuất trở nên chỉnh chu rồi mới tung ra thị trường. Tôi làm không vội vã như người ta, bán cái đã có chứ không bán cái sắp có" - ông Dũng bộc bạch.

Nói về lô găng tay đầu tiên này, ông chủ Đại Nam khẳng định, nguyên liệu sản xuất đều từ những chất không gây hại cho da hay sức khỏe người dùng, giúp các bác sĩ cảm thấy dễ chịu hơn trong quá trình khám chữa bệnh.

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Từ khóa:   Ông chủ Đại Nam CEO Phương Hằng Glove Đại Nam

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