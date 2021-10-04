TP.HCM: Ngày đầu đi làm lại, 1 người chết do va chạm xe chở rác

Xã hội 04/10/2021 15:31

Đang lưu thông trên giao lộ Phạm Văn Chiêu - Quang Trung (quận Gò Vấp), một người đàn ông đã va chạm với xe chở rác, sau đó ngã đập đầu xuống đường dẫn đến tử vong.

Theo Zing, vào khoảng 11 giờ ngày 4/10, tại giao lộ Phạm Văn Chiêu - Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, có 2 người đàn ông đang di chuyển bằng xe máy trên đường Quang Trung, hướng Tô Ký về chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp.

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Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ Quang Trung - Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp - Ảnh: Google Maps

Khi xe đi đến giao lộ trên và đang chuyển hướng vào đường Phạm Văn Chiêu thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe chở rác đang chạy tới theo hướng ngược lại. Vì cú va chạm mạnh, người đàn ông ngồi sau khoảng 50 tuổi đã ngã xuống đường, đập đầu và dẫn đến tử vong tại chỗ.

Anh Nguyễn Quang, người chứng kiến toàn bộ sự việc trên nói: "Thấy người đàn ông té xe đập đầu xuống đường, tôi tính lại đỡ dậy để đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong".

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Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án - Ảnh: Zing

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp đã có mặt tại hiện trường để tiến hành xử lý và điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông.

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