CEO Phương Hằng khoe mặt mộc trẻ trung và xinh đẹp, nhan sắc hoàn mỹ tới mức netizen cho là sản phẩm của app chỉnh sửa?

Khoe nhan sắc không trang điểm đẹp và mịn màng đến mức không tì vết, bà chủ Đại Nam lại bị nhiều người cho rằng đã dùng filter khi quay phim.

"Quý vị thấy em có đẹp không?" - câu nói quen thuộc trong mỗi buổi livestream của bà Phương Hằng chứng tỏ sự tự hào về nhan sắc của nữ CEO ở độ tuổi 50. Quả thật, về khoản tự tin về ngoại hình, không ai có thể qua mặt được bà chủ Đại Nam. Bà Phương Hằng luôn tự tin với nhan sắc xinh đẹp của mình ở tuổi 50 - Ảnh: FBNV Mới đây, trên TikTok, bà Phương Hằng đã đăng tải đoạn clip "show" nhan sắc của mình khi không trang điểm. Ngoài ra, CEO Đại Nam còn tự tin khoe làn da mịn màng và trắng trẻo của mình, khẳng định ở tuổi 50 nhưng da vẫn "nuột nà như đứa trẻ".

Nhan sắc trước khi đi ngủ mà bà Hằng mới chia sẻ trên TikTok - Ảnh: Chụp màn hình Cận cảnh làn da tay và chân 'nuột nà như đứa trẻ' của bà chủ Đại Nam - Ảnh: Chụp màn hình "Quý vị có nhận ra Phương Hằng không? Trẻ không quý vị? Quý vị ơi chuẩn bị đi ngủ đó. Rất là trẻ, rất là hiền lành. Không có vào vai diễn nào nên rất là hiền lành, phúc hậu... Bây giờ chỉ còn 1 bà Nguyễn Phương Hằng rất đời, rất thường nha quý vị. Gương mặt mộc 100%, gương mặt sexy nha quý vị. Quý vị nhìn xem, tay chân nuột nà như là đứa trẻ chứ không phải người 50 tuổi... Bởi vậy tôi nói ngoài đời đẹp hơn trên ảnh rất là nhiều, có cơ hội gặp tôi sẽ ngạc nhiên hơn nữa. Đó là sự thật nha quý vị". - Bà Phương Hằng nói trong clip.

Khuôn mặt trẻ trung của nữ CEO khi không trang điểm bị nhiều người cho là sản phảm của các app chỉnh sửa nhan sắc - Ảnh: FBNV Ở phần bình luận của video này, nhiều người đã để lại những lời khen có cánh cho nữ CEO, cho rằng mặt mộc của bà còn xinh đẹp hơn khi đã trang điểm như "Mặt mộc xinh quá chị ơi! Phúc hậu thật", "Đẹp hơn lúc không trang điểm rất nhiều luôn" hay "Không trang điểm đẹp thật". Tuy vậy, bên cạnh cũng có bình luận cho rằng bà Phương Hằng đã dùng app nên nhan sắc mới được trẻ trung như vậy: "Mặt mộc đó nhưng nhờ app làm mịn da chút xíu, bóp mũi, mặt chút vậy à".

Ái nữ của CEO Phương Hằng 'không thèm' đeo kim cương 5 - 10 carat Không chỉ bà Phương Hằng mà ái nữ của bà cũng có niềm đam mê với những viên đá quý lấp lánh. Theo chia sẻ của nữ CEO, cô con gái duy nhất của bà "không thèm" đeo những viên kim cương 5-10 carat.

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