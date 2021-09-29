'Cậu IT' đăng status tiếc thương một nữ nghệ sĩ vừa qua đời: 'Chị đi em cũng ngỡ ngàng'

Xã hội 29/09/2021 11:58

Dù cho từng có lần "đối đầu trực diện" nhau trong quá khứ, Nhâm Hoàng Khang mới đây đã bày tỏ lòng tiếc thương của mình đến một nữ nghệ sĩ vừa mới qua đời gần đây.

Nhâm Hoàng Khang được nhiều người biết đến khi từng là "cánh tay phải" đắc lực của nữ CEO nghìn tỷ. Thời gian trước đây, "cậu IT" đã có thời gian đối đầu với một nữ nghệ sĩ dưới danh nghĩa "kêu cứu" cho cậu con nuôi của cô.

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Nhâm Hoàng Khang từng được biết đến với danh nghĩa là một 'cánh tay phải đắc lực' của nữ CEO nghìn tỷ - Ảnh: FBNV

Mới đây, Nhâm Hoàng Khang đã có một động thái khá bất ngờ trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, "cậu IT" đã đăng tải một status được cho là đang nhắc tới nữ nghệ sĩ kia, được biết cô vừa qua đời vào ngày 28/9 vừa qua sau thời gian chiến đấu với Covid-19.

"Tạm thời thù oán bỏ qua. Biệt ly lần cuối chắc xa ngút ngàn. Chị đi em cũng ngỡ ngàng. Nhung trên gấm lụa nồng nàng tiễn đưa" - status của Nhâm Hoàng Khang trên trang cá nhân của anh. Đồng thời Hoàng Khang cũng đã khóa tính năng bình luận của bài viết này nhằm tránh các comment thô tục.

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Nguyên văn status của Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đây, Nhâm Hoàng Khang từng "đối đầu" với nữ nghệ sĩ này khi tung ra hàng loạt tin nhắn của ca sĩ nhí H.V.C đang "cầu cứu" được thoát khỏi sự kiềm kẹp của nữ ca sĩ này. Nội dung những cuộc hội thoại này còn chứa nhiều thông tin gây sốc như "Gia đình này ai cũng là quỷ dữ", "Ra đi trong hòa bình", "Lột mặt nạ".

Sự việc gây ra sự ồn ào trong suốt một thời gian dài và thu hút được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. Dù có nhiều ý kiến chỉ trích nữ ca sĩ kia nhưng sau đó con nuôi cô và gia đình đã lên tiếng cho biết mình không hề bị uy hiếp hoặc giam lỏng như mạng xã hội nói và mong rằng dư luận hãy để yên cho cuộc sống của mình. Sau đó, câu chuyện cũng dần im lặng và rơi vào quên lãng.

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