"Ông Tây" này sau khi làm xét nghiệm cũng cho ra kết quả dương tính với ma túy.

Theo Báo Công an nhân dân điện tử, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thông tin cho biết vừa phát hiện và tiến hành tạm giữ một số cây cần sa vào chiều ngày 28/9 vừa qua. Được biết, những cây cần sa này trồng bởi một đối tượng người nước ngoài.

Vườn cần sa trong toilet của ông W.D.R - Ảnh: CAND

Trước đó, vào ngày 27/9, lúc 14 giờ 30 phút chiều, trong khi đang tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà tại tổ 72 phường Mỹ An do ông W.D.R, sinh năm 1962, quốc tịch Australia cùng vợ là bà N.T.H.N, sinh năm 1987, quốc tịch Việt Nam làm chủ, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đã phát hiện được 4 cây cần sa cao trung bình 1 mét trong toilet đặt trên sân thượng tại đây.

Ban đầu, ông W.D.R khẳng định bản thân chỉ trồng cần sa để làm cảnh nhưng sau đó đã chịu thừa nhận rằng bản thân trồng để sử dụng. Đồng thời, sau khi test nhanh ma túy, ông W.D.R đã có kết quả dương tính. Công an địa phương đang tiếp tục xác minh, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

