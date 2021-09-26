Đồng Nai vừa gỡ phong tỏa được 5 ngày đã phát hiện 50 ca dương tính mới trong một phường

Xã hội 26/09/2021 16:22

Số ca nhiễm Covid-19 mới này được cho là kết quả của sự chủ quan sau khi quy định cách ly y tế được gỡ bỏ.

Theo Tổ Quốc, Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai thông tin vào sáng 26/9, toàn tỉnh này đã ghi nhận thêm tới 748 ca bệnh trong ngày 25/9, tức là tổng số ca mắc Covid-19 hiện tại trong toàn tỉnh đã lên hơn 45,7 nghìn ca. Được biết, trong số các ca nhiễm mới, có 3 ca được phát hiện do sàng lọc cộng đồng, 479 ca trong khu cách ly và 266 ca trong khu phong tỏa.

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Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, thành phố Biên Hòa - Ảnh: Tổ Quốc

Riêng tại địa bàn phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, chỉ trong một ngày 25/9, do người dân có tâm lý chủ quan sau khi quy định cách ly được gỡ bỏ diện rộng nên đã phát hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 mới.

Thông tin từ báo Đồng Nai, Lãnh đạo UBND phường Trảng Dài cho biết, địa phương đã tiến hành xét nghiệm theo kế hoạch của UBND thành phố và UBND phường từ ngày 21/9. Nhờ đó, thành phố đã phát hiện thêm tới 50 ca nhiễm Covid-19 mới.

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Lực lượng y tế xét nghiệm Covid -19 tại khu phố 3 phường Trảng Dài - Ảnh: Báo Đồng Nai

Ngay lập tức sau khi phát hiện các ca nhiễm mới, lực lượng chức năng của phường đã lập các chốt khoanh vùng phong tỏa để kiểm soát việc di chuyển của người dân nhằm hạn chế việc lây lan dịch ra cộng đồng.

Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa xác định được nguồn lây Covid-19 tại các khu vực phát hiện ca nhiễm mới, tuy nhiên nhận định đầu tiên rất có thể người dân đã có tâm lý chủ quan vì phường Trảng Dài vừa được gỡ quy định cách ly y tế, phong tỏa. Vì vậy, họ đã ra ngoài và tiếp xúc với nhiều người khác, một trong những nguy cơ lây nhiễm cao nhất là từ những người giao hàng rồi về lây nhiễm cho những người khác xung quanh. Hiện tại, phường Trảng Dài được xác định là vùng cam và đã ghi nhận được hơn 750 ca nhiễm.

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