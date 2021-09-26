Đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc sau khi lực lượng chức năng phá 3 lớp cửa cứu khỏi đám cháy dữ dội

Xã hội 26/09/2021 15:37

May mắn không có thiệt hại về người, đồng thời lực lượng cứu hỏa cũng ngăn chặn đám cháy lây lan sang trong khu vực.

Vào hơn 18 giờ ngày 25/9 vừa qua, một căn nhà số 324, đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Đám cháy kèm với khói nghi ngút gây khó khăn trong công tác cứu hộ. 

Đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc sau khi lực lượng chức năng phá 3 lớp cửa cứu khỏi đám cháy dữ dội - Ảnh 1
 Người dân và lực lượng cứu hỏa trước hiện trường vụ cháy - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Công An Nhân dân, căn nhà được trang bị 2 lớp cửa cuốn, 1 lớp cửa kính khiến cho những người dân xung quanh không thể giải cứu người bên trong với bình chữa cháy mini và những dụng cụ phá cửa thông thường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Thủ Đức đã điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng và 18 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để chữa lửa.

Đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc sau khi lực lượng chức năng phá 3 lớp cửa cứu khỏi đám cháy dữ dội - Ảnh 2
 Ảnh: Internet

Được biết, căn nhà hiện tại có hai người sinh sống gồm anh Nguyễn Văn Tưởng (SN 1969, chủ nhà) và Nguyễn Thị Hà Phương (SN 1986, vợ anh Tưởng).

May mắn cả hai đều được giải cứu kịp thời. Ngoài ra, đám cháy cũng được khống chế không bị lây lan sang các căn nhà bên cạnh. Vụ hỏa hoạn khiến tầng trệt của căn nhà bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

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