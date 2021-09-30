Ái nữ của CEO Phương Hằng 'không thèm' đeo kim cương 5 - 10 carat

Không chỉ bà Phương Hằng mà ái nữ của bà cũng có niềm đam mê với những viên đá quý lấp lánh. Theo chia sẻ của nữ CEO, cô con gái duy nhất của bà "không thèm" đeo những viên kim cương 5-10 carat.
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Ngoài khối tài sản nghìn tỷ, bà Phương Hằng còn được biết đến một 'tay chơi thứ thiệt' khi sở hữu bộ sưu tập kim cương với giá trị lên đến 300 triệu USD. Nhiều lần, trên livestream của mình, nữ đại gia cũng đã chia sẻ cho công chúng chiêm ngưỡng một số món trong dàn trang sức quý giá của mình.
Mới đây, nữ CEO Đại Nam cũng vừa tiết lộ rằng con gái duy nhất của mình là Natalie cũng có chung sở thích sưu tầm kim cương. Theo đó, ba Phương Hằng đã khoe trọn bộ những viên kim cương mà con gái bà sở hữu kèm theo một câu nói vô cùng "nhẹ nhàng": "Mẹ một mâm, con một mâm".
Điều khiến người ta chú ý chính là sự xuất hiện của viên kim cương nước D quý giá. Trong tự nhiên, kim cương nước D không màu chính là loại kim cương cao cấp nhất, đắt nhất và hiếm nhất. Ngoài ra, nữ đại gia còn tiết lộ một sự thật gây sốc về con gái mình.
"Con gái tui 5 carat, 10 carat nó không thèm đeo. Nói ra mắc công chúng chửi, nhưng đó là sự thật nha quý vị. 40 mấy chiếc nhẫn, 30 mươi mấy đeo bông. Đảm bảo không có tiệm hột xoàn nào trên thế giới có được số lượng này. Đó là sự thật, có ghét có thương gì cũng là sự thật, không thể phủ nhận được." - bà Phương Hằng nói.
Được biết, Natalie là cô con gái duy nhất trong 4 người con của bà chủ Đại Nam. Được đưa sang nước ngoài để du học từ nhỏ, Natalie ít khi xuất hiện bên cạnh mẹ của mình trừ những dịp đặc biệt. Bà Phương Hằng còn tiết lộ Natalie chính là bản sao nhí của mình khi giống i đúc bà lúc còn trẻ.