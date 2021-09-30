Ái nữ của CEO Phương Hằng 'không thèm' đeo kim cương 5 - 10 carat

Xã hội 30/09/2021 10:58

Không chỉ bà Phương Hằng mà ái nữ của bà cũng có niềm đam mê với những viên đá quý lấp lánh. Theo chia sẻ của nữ CEO, cô con gái duy nhất của bà "không thèm" đeo những viên kim cương 5-10 carat.

Ngoài khối tài sản nghìn tỷ, bà Phương Hằng còn được biết đến một 'tay chơi thứ thiệt' khi sở hữu bộ sưu tập kim cương với giá trị lên đến 300 triệu USD. Nhiều lần, trên livestream của mình, nữ đại gia cũng đã chia sẻ cho công chúng chiêm ngưỡng một số món trong dàn trang sức quý giá của mình.

phuong hang 1
Bà Phương Hằng thường xuyên khoe bộ sưu tập đá quý của mình trong các buổi livestream - Ảnh: FBNV

Mới đây, nữ CEO Đại Nam cũng vừa tiết lộ rằng con gái duy nhất của mình là Natalie cũng có chung sở thích sưu tầm kim cương. Theo đó, ba Phương Hằng đã khoe trọn bộ những viên kim cương mà con gái bà sở hữu kèm theo một câu nói vô cùng "nhẹ nhàng": "Mẹ một mâm, con một mâm".

phuong hang 2
Những chiếc nhẫn gắn kim cương siêu hiếm và đắt giá của Natalie - Ảnh: Chụp màn hình

Điều khiến người ta chú ý chính là sự xuất hiện của viên kim cương nước D quý giá. Trong tự nhiên, kim cương nước D không màu chính là loại kim cương cao cấp nhất, đắt nhất và hiếm nhất. Ngoài ra, nữ đại gia còn tiết lộ một sự thật gây sốc về con gái mình.

phuong hang 3
Hộp trang sức quý giá của con gái bà chủ Đại Nam - Ảnh: Chụp màn hình

"Con gái tui 5 carat, 10 carat nó không thèm đeo. Nói ra mắc công chúng chửi, nhưng đó là sự thật nha quý vị. 40 mấy chiếc nhẫn, 30 mươi mấy đeo bông. Đảm bảo không có tiệm hột xoàn nào trên thế giới có được số lượng này. Đó là sự thật, có ghét có thương gì cũng là sự thật, không thể phủ nhận được." - bà Phương Hằng nói.

phuong hang 4
Nhan sắc của Natalie được nhận xét là 'sao i bản chính' từ bà Phương Hằng - Ảnh: FBNV

Được biết, Natalie là cô con gái duy nhất trong 4 người con của bà chủ Đại Nam. Được đưa sang nước ngoài để du học từ nhỏ, Natalie ít khi xuất hiện bên cạnh mẹ của mình trừ những dịp đặc biệt. Bà Phương Hằng còn tiết lộ Natalie chính là bản sao nhí của mình khi giống i đúc bà lúc còn trẻ.

'Cậu IT' đăng status tiếc thương một nữ nghệ sĩ vừa qua đời: 'Chị đi em cũng ngỡ ngàng'

'Cậu IT' đăng status tiếc thương một nữ nghệ sĩ vừa qua đời: 'Chị đi em cũng ngỡ ngàng'

Dù cho từng có lần "đối đầu trực diện" nhau trong quá khứ, Nhâm Hoàng Khang mới đây đã bày tỏ lòng tiếc thương của mình đến một nữ nghệ sĩ vừa mới qua đời gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   CEO Phương Hằng con gái bà Phương Hằng CEO Đại Nam

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số