Ông Dũng 'lò vôi' tuyên bố không ai mua được Đại Nam dù có bao nhiêu tiền đi nữa

Xã hội 04/10/2021 14:38

Ông chủ KDL 6000 tỷ đồng vừa qua đã giải đáp nhiều thắc mắc mà nhiều người đặt ra, trong đó có lý do vì sao không ai có thể mua lại Đại Nam.

Bên cạnh những ồn ào liên quan đến CEO Phương Hằng và những người nổi tiếng khác, KDL Đại Nam hiện đang có tin đồn đã sang nhượng cho chủ mới khiến nhiều người xôn xao. Mặc dù nữ CEO đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng thông tin này vẫn không chìm xuống, thường xuyên là chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

dai nam 1
Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết, ông đã cho đóng tất cả các website liên quan đến công ty, trường đua, KDL Đại Nam vì lý do dịch bệnh, các địa điểm vui chơi đều ngừng hoạt động - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một buổi livestream với phu nhân xinh đẹp, ông Dũng "lò vôi" đã lên tiếng lần đầu tiên để đính chính về tin đồn này. Cụ thể, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết, ông đã cho đóng tất cả các website liên quan đến công ty, trường đua, KDL Đại Nam vì lý do dịch bệnh, các địa điểm vui chơi đều ngừng hoạt động nên cũng không có lý do để các website này luôn mở.

"Ba cái hacker, tùm lum quá... Để mấy cái website nhiều lúc nó hack vô, nó ghi bậy bạ vô trong đó nên tôi phải đóng hết. Nhiều khi người ta nghĩ đóng website để thay đổi chủ thì cũng có cái lý của người ta.

Nhưng mà trong thời dịch bệnh, mở website ra để làm cái gì? Mình đóng hết nó đi, từ trường đua, khu du lịch, công ty, tôi cho đóng hết. Có hoạt động đâu, để lại làm cái gì? Nên họ nói cũng có cái lý của họ." - Ông Dũng "lò vôi" cho biết.

dai nam 2
'Đừng ai có kỳ vọng, dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được Đại Nam này' - Ảnh: Internet

Ngoài ra, ông cũng khẳng định không có việc Đại Nam đã được chuyển nhượng sang chủ mới như nhiều người bàn tán. Vì với ông, Đại Nam là nơi thờ tự, linh hồn, tấm lòng của ông với dân tộc, với đất nước này. Vì vậy, "Đừng ai có kỳ vọng, dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được Đại Nam này".

Ông chủ Đại Nam cho biết: "Nên cái nơi này không phải để kiếm tiền. Nơi này thể hiện sự biết ơn đến dân tộc mình, gói trong 3 chữ "Trung - Hiếu - Tình". Đây cũng là nơi nhắc nhở con anh, thế hệ trẻ phải giữ gìn văn hóa tốt đẹp vốn có của dân tộc Việt Nam".

dai nam 3
Ông Dũng 'lò vôi' đã đóng trang cá nhân của mình vì cảm thấy 'quá phức tạp' - Ảnh: Internet

Ngoài ra, ông Huỳnh Uy Dũng cũng thông tin cho mọi người biết rằng, trang Facebook cá nhân của ông đã đã đóng vì ông cảm thấy "phức tạp quá". Được biết, là tài khoản Facebook duy nhất của ông, có tick xanh và thường chia sẻ các bài viết liên quan đến luật pháp. Vì vậy, những tài khoản khác mang tên hay có hình ông dù hiển thị tới hàng trăm nghìn lượt theo dõi đều là giả mạo.

CEO Phương Hằng khoe mặt mộc trẻ trung và xinh đẹp, nhan sắc hoàn mỹ tới mức netizen cho là sản phẩm của app chỉnh sửa?

CEO Phương Hằng khoe mặt mộc trẻ trung và xinh đẹp, nhan sắc hoàn mỹ tới mức netizen cho là sản phẩm của app chỉnh sửa?

Khoe nhan sắc không trang điểm đẹp và mịn màng đến mức không tì vết, bà chủ Đại Nam lại bị nhiều người cho rằng đã dùng filter khi quay phim.

Xem thêm
Từ khóa:   CEO Phương Hằng Dũng 'lò vôi' KDL Đại Nam

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số