Ông Dũng 'lò vôi' tuyên bố không ai mua được Đại Nam dù có bao nhiêu tiền đi nữa

Ông chủ KDL 6000 tỷ đồng vừa qua đã giải đáp nhiều thắc mắc mà nhiều người đặt ra, trong đó có lý do vì sao không ai có thể mua lại Đại Nam.

Bên cạnh những ồn ào liên quan đến CEO Phương Hằng và những người nổi tiếng khác, KDL Đại Nam hiện đang có tin đồn đã sang nhượng cho chủ mới khiến nhiều người xôn xao. Mặc dù nữ CEO đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng thông tin này vẫn không chìm xuống, thường xuyên là chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết, ông đã cho đóng tất cả các website liên quan đến công ty, trường đua, KDL Đại Nam vì lý do dịch bệnh, các địa điểm vui chơi đều ngừng hoạt động - Ảnh: Internet Mới đây, trong một buổi livestream với phu nhân xinh đẹp, ông Dũng "lò vôi" đã lên tiếng lần đầu tiên để đính chính về tin đồn này. Cụ thể, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết, ông đã cho đóng tất cả các website liên quan đến công ty, trường đua, KDL Đại Nam vì lý do dịch bệnh, các địa điểm vui chơi đều ngừng hoạt động nên cũng không có lý do để các website này luôn mở.

"Ba cái hacker, tùm lum quá... Để mấy cái website nhiều lúc nó hack vô, nó ghi bậy bạ vô trong đó nên tôi phải đóng hết. Nhiều khi người ta nghĩ đóng website để thay đổi chủ thì cũng có cái lý của người ta. Nhưng mà trong thời dịch bệnh, mở website ra để làm cái gì? Mình đóng hết nó đi, từ trường đua, khu du lịch, công ty, tôi cho đóng hết. Có hoạt động đâu, để lại làm cái gì? Nên họ nói cũng có cái lý của họ." - Ông Dũng "lò vôi" cho biết.



'Đừng ai có kỳ vọng, dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được Đại Nam này' - Ảnh: Internet Ngoài ra, ông cũng khẳng định không có việc Đại Nam đã được chuyển nhượng sang chủ mới như nhiều người bàn tán. Vì với ông, Đại Nam là nơi thờ tự, linh hồn, tấm lòng của ông với dân tộc, với đất nước này. Vì vậy, "Đừng ai có kỳ vọng, dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được Đại Nam này". Ông chủ Đại Nam cho biết: "Nên cái nơi này không phải để kiếm tiền. Nơi này thể hiện sự biết ơn đến dân tộc mình, gói trong 3 chữ "Trung - Hiếu - Tình". Đây cũng là nơi nhắc nhở con anh, thế hệ trẻ phải giữ gìn văn hóa tốt đẹp vốn có của dân tộc Việt Nam". Ông Dũng 'lò vôi' đã đóng trang cá nhân của mình vì cảm thấy 'quá phức tạp' - Ảnh: Internet Ngoài ra, ông Huỳnh Uy Dũng cũng thông tin cho mọi người biết rằng, trang Facebook cá nhân của ông đã đã đóng vì ông cảm thấy "phức tạp quá". Được biết, là tài khoản Facebook duy nhất của ông, có tick xanh và thường chia sẻ các bài viết liên quan đến luật pháp. Vì vậy, những tài khoản khác mang tên hay có hình ông dù hiển thị tới hàng trăm nghìn lượt theo dõi đều là giả mạo.

CEO Phương Hằng khoe mặt mộc trẻ trung và xinh đẹp, nhan sắc hoàn mỹ tới mức netizen cho là sản phẩm của app chỉnh sửa? Khoe nhan sắc không trang điểm đẹp và mịn màng đến mức không tì vết, bà chủ Đại Nam lại bị nhiều người cho rằng đã dùng filter khi quay phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-dung-lo-voi-tuyen-bo-khong-ai-mua-duoc-dai-nam-du-co-bao-nhieu-tien-di-nua-428700.html