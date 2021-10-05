Thi thể người đàn ông lạ mặt trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Xã hội 05/10/2021 12:11

Sang này trên bờ biển ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, người dân đã phát hiện ra thi thể của một người đàn ông chưa rõ danh tính dạt vào đây.

Theo Báo Hà Tĩnh, khoảng 5 giờ sáng nay, ngày 5/10, khi đang trên đường ra biển để đánh bắt cá, người dân tại thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện thi thể của một người đàn ông đã bị trôi dạt vào bờ. Vì vậy, họ đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và các lực lượng công an.

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Thi thể của một người đàn ông đã bị trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Công an xã Thịnh Lộc phối hợp với Công an huyện Lộc Hà và các lực lượng chức năng khác sau khi nhận được tin báo của người dân đã lập tức đến hiện trường để kiểm tra.

Theo đó, qua những bước kiểm tra sơ bộ ban đầu, nạn nhân là một người đàn ông khoảng 45 - 50 tuổi và chưa rõ danh tính vì không phát hiện ra giấy tờ tùy thân. Đồng thời, khi được phát hiện, nạn nhân mặc áo thun dài tay và quần đùi sọc trắng.

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Lực lượng chức năng điều tra hiện trường nơi tìm thấy xác người đàn ông - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Sau khi tiến hành điều tra hiện trường vụ án, Công an huyện Lộc Hà hiện đang tiến hành các thủ tục để khám nghiệm tử thi và tìm thân nhân của nạn nhân xấu số.

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