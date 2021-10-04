TP.HCM tiếp tục tiêm vét sau khi đã tiêm trên 11 triệu liều vaccine

Xã hội 04/10/2021 17:19

Sau khi đã tiêm trên 11 triệu liều vaccine Covid-19, TP.HCM tiếp tục tiêm vét cho người dân trên địa bàn thành phố những ai chưa tiêm đủ 2 mũi.

Theo cập nhật của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), tính đến trưa ngày 4/10, trên địa bàn thành phố đã có tổng cộng 398.056 ca dương tính với Covid-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 397.560 trường hợp nhiễm trong nước, 496 trường hợp nhập cảnh.

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Bệnh nhân xuất viện từ Bệnh viện Hồi sức Covid-19 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cũng theo HCDC, quá trình triển khai tiêm vaccine Covid-19 tính đến ngày 3/10 trên địa bàn thành phố là 11 triệu liều. Trong đó, quận Phú Nhuận là khu vực có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất khi đã gần hoàn thành mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi sống trên địa bàn.

TP.HCM hiện đang tổ chức lại việc xét nghiệm Covid- 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế để thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay. Theo đó, hoạt động xét nghiệm mới dự kiến sẽ tập trung cho việc giám sát phát hiện các ca bệnh mới, điều tra chi tiết dịch tễ và giám sát định kỳ những khu vực nguy cơ bùng dịch.

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Từ khóa:   Covid-19 ở Tp.HCM tình hình dịch bệnh Covid-19 vaccine Covid-19

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