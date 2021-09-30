Hậu thông báo cưu mang con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hoàng Kiều đáp gắt vụ trục lợi tiền từ thiện, nhấn mạnh một điều MTQ cần ghi nhớ

Tỷ phú Hoàng Kiều đã có một buổi livestream chia sẻ về chương trình từ thiện, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19 ở Việt Nam mà ông đang thực hiện trong thời gian dịch bệnh vừa qua.

Mới đây, sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, tỷ phú Hoàng Kiều gây bất ngờ khi thông báo sẽ thay nữ ca sĩ nuôi 23 người con nuôi cho đến khi trưởng thành. Bên cạnh đó, ông còn ngỏ ý mong muốn đưa các con qua Mỹ để tiện chăm sóc. Trong sáng 29/9, tỷ phú Hoàng Kiều đã có một buổi livestream để nói về vấn đề này. Bên cạnh đó, ông cũng có những chia sẻ về chương trình từ thiện, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19 ở Việt Nam mà ông đang thực hiện trong thời gian dịch bệnh vừa qua.

Tỷ phú nổi tiếng lên tiếng khẳng định sẽ lo cho con nuôi của cố nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình Trong buổi livestream, khi được hỏi về những lùm xùm trục lợi từ thiện đang gây tranh cãi trên MXH, tỷ phú Hoàng Kiều thẳng thắn cho hay: "Tôi mong các mạnh thường quân khi ủng hộ tiền làm từ thiện thì cần phải đưa ra điều kiện là: "Tôi muốn biết số tiền đó được đem cho ai, chi vào việc gì?". Các bạn cho thì các bạn có quyền được hỏi. Đại gia Hoàng Kiều trong buổi livestream sáng ngày 29/9 - Ảnh chụp màn hình Còn người kêu gọi cũng nên rõ ràng, thu được bao nhiêu, chi bao nhiêu thì tuyên bố cho đàng hoàng, đó là điều nên làm. Như tôi cũng vậy, người ta yêu thương tôi, gửi tiền cho tôi thì tôi phải làm tròn bổn phận của mình".

Bài đăng của Hoàng Kiều - Ảnh chụp màn hình Doanh nhân Hoàng Kiều được biết đến là một vị tỷ phú có tấm lòng nhân ái. Mặc dù đang định cư ở nước ngoài nhưng ông thường xuyên làm từ thiện và luôn hướng về quê hương Việt Nam. Trong thời gian dịch bệnh vừa rồi, tỷ phú nổi tiếng đã nhiều lần ủng hộ tiền của, thực phẩm, vitamin... để hỗ trợ bà con quê nhà. Đáng chú ý, để minh bạch và rõ ràng mọi thứ, Hoàng Kiều cũng không ngại công khai danh sách người quyên góp và danh sách các hộ gia đình được nhận hỗ trợ từng đợt trên trang cá nhân.

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