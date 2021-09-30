Lãnh đạo UBND tỉnh Long An đối thoại với hơn 1.000 người dân, giải quyết vấn đề tự ý chạy xe máy về quê gây ùn ứ giữa đường

Hơn 1.000 người dân tự ý sử dụng xe máy về các tỉnh miền Tây bị kẹt tại chốt thuộc địa phận huyện Đức Hòa, Long An. Lãnh đạo tỉnh tổ chức đối thoại với người dân để giải quyết những vướng mắc.

Dẫn tin từ báo Công an nhân dân, sáng 30/9, mặc dù trời mưa lớn nhưng có hơn 1.000 người lỉnh kỉnh đồ đạc, bồng bế con cái sử dụng xe máy di chuyển theo tuyến quốc lộ N2 hướng từ TP.HCM về Long An. Đoàn bị ùn ứ tại chốt kiểm soát dịch đặt ở cầu Đức Hòa (xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Đa số những người điều khiển xe máy tự ý về quê này là dân các tỉnh miền Tây lên TP.HCM mưu sinh bị mắc kẹt tại thành phố nhiều tháng nay mong muốn được về quê. Gần 1.000 người tự ý điều khiển xe máy về quê - Ảnh: Tuổi Trẻ Theo lực lượng làm việc tại chốt, trong đêm 29/9, lượng người này đã đổ về khu vực chốt. Trước đó, trong cuộc họp khẩn giữa Tổ công tác đặc biệt với các tỉnh do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì đã có đánh giá: Việc mở cửa dần để người dân trở lại với cuộc sống bình thường mới sẽ tạo ra một làn sóng người dân tự phát về quê, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các tỉnh. 4 tỉnh thành phía Nam là TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai… đã đề xuất không để dân tự ý về quê sau ngày 30/9. Vì vậy khi lượng người điều khiển xe máy tự ý về các tỉnh miền tây qua chốt kiểm soát ở Đức Hòa, Long An chặn lại.

Nhiều gia đình công nhân ở trọ thuộc các tỉnh miền Tây khác muồn trở về quê sau nhiều tháng ở yên trong phòng trọ - Ảnh: Tuổi Trẻ Liên quan tới vụ việc trên, Tuổi Trẻ thông tin thêm, ông Phan Nhân Duy - bí thư Huyện ủy Đức Hòa cho biết nhiều người đã đi từ giữa đêm nhưng bị chặn lại nên chờ đến sáng. Ông Duy cho hay: "Khi dân tụ tập đông, huyện đã báo tỉnh và lập tức cử lực lượng ra đối thoại, mong bà con bình tĩnh tạm quay về để tỉnh có phương án hỗ trợ, vì giờ Long An có cho đi thì xuống các chốt kiểm soát dịch các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang cũng không cho qua". Bên cạnh đó, huyện chuẩn bị ngay một điểm tạm trú tạm thời để người dân không quay về có chỗ "che mưa che nắng". Tại buổi đối thoại, nhiều công nhân không kìm được nước mắt cho biết cũng hiểu hoàn cảnh, nhưng đã hết cách nên mới phải "liều mình" trở về quê.

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An tổ chức đối thoại với người dân - Ảnh: Công an nhân dân Ông Nguyễn Minh Lâm - phó chủ tịch UBND tỉnh Long An - cho biết hiện tỉnh có phương án nếu người dân quay lại nhà trọ, huyện sẽ thuyết phục giúp chủ nhà trọ giảm tiền trọ, đồng thời tiếp tục cung ứng các gói hỗ trợ lương thực để duy trì. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cùng một số doanh nghiệp đến trao đổi, thỏa thuận công việc, thậm chí ứng trước lương cho các công nhân để họ tiếp tục giải quyết các khó khăn trước mắt… Đến 11h trưa cùng ngày, người dân được chia ra nhiều nhóm. Ai muốn ở lại tỉnh sẽ bàn tiếp các phương án hỗ trợ, ai muốn về quê nhà tại Long An tỉnh hỗ trợ giải quyết, ai ở các tỉnh khác thì tỉnh sẽ tiếp tục rà soát danh sách, đưa về chỗ ở tạm để liên hệ với các địa phương.

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