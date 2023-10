Lãnh đạo UBND tỉnh Long An đối thoại với hơn 1.000 người dân, giải quyết vấn đề tự ý chạy xe máy về quê gây ùn ứ giữa đường

Dẫn tin từ báo Công an nhân dân, sáng 30/9, mặc dù trời mưa lớn nhưng có hơn 1.000 người lỉnh kỉnh đồ đạc, bồng bế con cái sử dụng xe máy di chuyển theo tuyến quốc lộ N2 hướng từ TP.HCM về Long An. Đoàn bị ùn ứ tại chốt kiểm soát dịch đặt ở cầu Đức Hòa (xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Đa số những người điều khiển xe máy tự ý về quê này là dân các tỉnh miền Tây lên TP.HCM mưu sinh bị mắc kẹt tại thành phố nhiều tháng nay mong muốn được về quê.

Gần 1.000 người tự ý điều khiển xe máy về quê - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo lực lượng làm việc tại chốt, trong đêm 29/9, lượng người này đã đổ về khu vực chốt. Trước đó, trong cuộc họp khẩn giữa Tổ công tác đặc biệt với các tỉnh do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì đã có đánh giá: Việc mở cửa dần để người dân trở lại với cuộc sống bình thường mới sẽ tạo ra một làn sóng người dân tự phát về quê, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các tỉnh. 4 tỉnh thành phía Nam là TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai… đã đề xuất không để dân tự ý về quê sau ngày 30/9. Vì vậy khi lượng người điều khiển xe máy tự ý về các tỉnh miền tây qua chốt kiểm soát ở Đức Hòa, Long An chặn lại.