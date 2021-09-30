Bộ Y tế thông báo khẩn 2 trường hợp không cần phải xét nghiệm COVID-19 đối với người lao động

Theo đó Bộ Y tế đề nghị khẩn trương chỉ đạo cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như ho, sốt, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

Dẫn tin từ Zing News, ngày 30/9, Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn xét nghiệm Covid-19 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Bộ Y tế lưu ý không thực hiện đối với người đã tiêm đủ liều vaccine (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng (nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc).

Thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động - Ảnh: Zing News

Kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh. Kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho trung tâm y tế cấp huyện nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng chân (Trong khoảng 2 giờ sau khi kết thúc ngày xét nghiệm và báo cáo ngay sau khi có trường hợp dương tính với SARSCoV-2).

Cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì phải được hướng dẫn của trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh hoặc trung tâm y tế cấp huyện.

"Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phải thuộc danh mục đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Cơ sở sản xuất, kinh doanh tự chịu trách nhiệm về chất lượng test kháng nguyên, quy trình và kết quả xét nghiệm", Bộ Y tế nhấn mạnh.

Trung tâm y tế cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tiến hành xử lý ngay, đúng quy định khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Với lái xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, thành phố, Bộ Y tế yêu cầu nếu di chuyển từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sang khu vực liền kề đang áp dụng cấp độ nguy cơ dịch bệnh thấp hơn thì việc xét nghiệm phải do cơ sở y tế thực hiện.

Thời gian xét nghiệm theo đúng quy định tại Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7 về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa.