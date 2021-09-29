Quy định mới về việc di chuyển bằng đường hàng không, đường sắt: Người dân đã tiêm vaccine, có giấy xét nghiệm âm tính

Tại địa phương có nguy cơ cao, Bộ Y tế cho phép hoạt động vận hành khách tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải với tần suất nhỏ hơn hoặc bằng 50% công suất.

Dẫn tin từ Zing News, ngày 29/9, Bộ GTVT cho biết Bộ Y tế vừa có văn bản góp ý Dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách tại địa phương nới lỏng biện pháp chống dịch Covid-19.

Với hành khách đi tàu hỏa, máy bay, tàu biển (trừ tuyến từ bờ ra đảo và ngược lại), Bộ Y tế yêu cầu tuân thủ 5K và phải xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Đáng chú ý, Bộ Y tế cho phép miễn yêu cầu xét nghiệm với người đã tiêm một liều vaccine sau 3 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký nêu rõ cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo do Bộ GTVT biên soạn. Tuy nhiên, Bộ Y tế đề nghị đơn vị kinh doanh vận tải có kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc và đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định.

Ảnh minh họa: Internet

Tại địa phương có nguy cơ cao, Bộ Y tế cho phép hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải với tần suất nhỏ hơn hoặc bằng 50% công suất. Phương tiện giao thông công cộng phải được trang bị nước sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; phải vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi lần phục vụ.

Người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện công cộng phải tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế khi tham gia phục vụ; Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh) khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

Đối với địa phương có nguy cơ rất cao, hoạt động vận tải công cộng sẽ tạm dừng, trừ taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử. Người điều khiển taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ.

Tại địa phương có nguy cơ trung bình và nguy cơ cao, người điều khiển xe phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (7 ngày/lần).

Khu vực bán vé, phòng chờ và nơi lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế; Tổ chức điểm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; Bố trí khu vực cách ly tạm thời.

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