Xôn xao hình ảnh 'cô gái' diện váy cưới 'phối' áo chống nắng đi lang thang trên đường: 'Từng chịu cú sốc lớn' hay 'ở rảnh câu view'?

Cô gái này mặc chiếc váy cưới đang bước đi trên làn đường dành cho ô tô. Ngoài diện chiếc váy cưới cồng kềnh, cô gái khoác thêm bên ngoài một chiếc áo chống nắng màu vàng, trùm kín mặt.

Hôm qua, 28/9 trên MXH xuất hiện đoạn video được cho quay từ cabin xe ô tô. Trong đó ghi lại cảnh một người được nhận định là cô gái mặc váy cưới đang đi bộ giữa đường. Cụ thể theo diễn biến ghi lại, cô gái này mặc chiếc váy cưới trắng bồng bệnh đang bước đi trên làn đường dành cho ô tô. Ngoài diện chiếc váy cưới cồng kềnh, cô gái khoác thêm bên ngoài một chiếc áo chống nắng màu vàng, trùm kín mặt rất kỳ lạ.

Mặc sự chú ý của những người đi đường, cô gái vẫn thản nhiên dùng 2 tay xách tà váy cưới rồi tiến về phía trước. Nhân vật được cho là một cô gái - Ảnh cắt từ clip Ngay khi đoạn clip này được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn MXH. Nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra tạo thành một cuộc tranh cãi gay gắt. Trong đó, nhiều ý nhận nhận định cô gái này có vấn đề về tâm lý vì từng chịu phải cú sốc lớn trong chuyện tình cảm. Một số tài khoản để lại bình luận: "Bất kể nắng hay mưa, cô ấy cũng vẫn thế, thất thần mặc áo cưới trắng toát đi lang thang một mình. Có người cảm thấy tò mò, giễu cợt. Có người lại thấy sợ hãi trước hình ảnh kì lạ này. Thật ra, chồng của cô gái này đã gặp tai nạn và không thể qua khỏi ngay trong ngày đám cưới. Nỗi đau đó khiến cô ấy đau đớn đến mức trở nên như vậy".

Bình luận về hoàn cảnh đáng thương của nhân vật - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cũng có một số người vào nhận định trên thực tế câu chuyện không bi thương như thế, mà chỉ đơn giản là clip câu view. Theo đó, có tài khoản MXH để lại bình luận như sau: "Cô gái trong video ở Phan Thiết thực chất là một chàng trai, sinh năm 2004. Chỉ là người này ở rảnh nên mới mặc váy cưới, đi lang thang cả ngày chứ chẳng có câu chuyện động lòng người nào ở đây cả". Một số tiết lộ 'sự thật' - Ảnh: Internet Hiện tại, vẫn chưa có sự thật về nhân vật này song đoạn clip vẫn đang thu hút lượt xem khủng.

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