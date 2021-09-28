Đến nay TP.HCM có 6 địa bàn kiểm soát được dịch bệnh.

Dẫn tin từ báo điện tử của Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chiều 28/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Tại buổi họp báo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải cho biết, Thành phố có thêm quận Gò Vấp và Phú Nhuận đạt tiêu chí của Bộ Y tế về kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Như vậy, đến nay TP.HCM có 6 địa bàn kiểm soát được dịch bệnh, gồm huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Quận 7, Gò Vấp và Phú Nhuận.

Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải - Ảnh: VGP

Trả lời về thông tin Thành phố dừng tiêm vaccine Pfizer, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết thực tế đây chỉ là công tác điều hành chuyên môn, Sở Y tế không có văn bản chỉ đạo về vấn đề này. Thành phố vừa được Bộ Y tế phân bổ thêm 640.000 liều vaccine Pfizer và đã phân bổ về các quận, huyện để triển khai tiêm cho người dân.

Về chương trình "vaccine tinh thần" bà Mai cho biết chương trình được thực hiện theo mô hình thí điểm, sau khi có đánh giá sẽ cung cấp thông tin. Chương trình sẽ được triển khai giai đoạn 1 từ tháng 9 đến tháng 12/2021.

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