Lê Thành Công là bố đẻ bé gái 6 tuổi tử vong ở Xuân Đỉnh (Hà Nội). Đối tượng thừa nhận trong cơn nóng giận đã dùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh con, sau đó bé gái tử vong.

Theo thông tin từ Pháp luật Việt Nam, ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Lê Thành Công là bố đẻ bé gái 6 tuổi tử vong ở Xuân Đỉnh (Hà Nội). Đối tượng thừa nhận trong cơn nóng giận đã dùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh con, sau đó bé gái tử vong.

Trước đó, theo khai nhận của Lê Thành Công, khoảng 11h cùng ngày (16/9), Công có đánh con là cháu L.H.A (6 tuổi). Khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu A là chị T.T.H.Đ (SN 1989) có cho cháu ăn cháo và uống 1 viên Paradol thì cháu nôn nhiều, đã đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Tuy nhiên, các bác sỹ cho biết, bé L.H.A đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành đã yêu cầu Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) có mặt lập hồ sơ ghi nhận vụ việc.

Ngôi nhà của đối tượng - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Liên quan tới đối tượng Lê Thành Công, báo Giao Thông thông tin thêm, năm 2003, Lê Thành Công cũng là thủ phạm trong vụ bắt cóc cháu P.V.N, con trai Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á Phan Văn Tính, để tống tiền 50.000 USD.

Thủ phạm Lê Thành Công và đồng phạm Vũ Quốc Bảo lĩnh án lần lượt 12 và 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của vụ án này, bị cáo Lê Thành Công từng làm việc với vợ ông Tính. Chiều 27/1, Công vờ là công an đến trường THPT Nguyễn Du xin gặp Phan Văn Nam, con ông Tính. Công lừa cháu bé 12 tuổi này về giam tại phường Trung Liệt, Đống Đa.

Sau đó, Công gọi điện cho Vũ Quốc Bảo, bàn cách tống tiền gia đình ông Tính. Hai đối tượng thay nhau gọi điện thoại đến gia đình con tin với nội dung: "Chuẩn bị tiền chuộc 50.000 USD. Nếu báo công an, Nam sẽ bị bán cho người nước ngoài".

Ngay hôm sau, các điều tra viên Công an Hà Nội bắt giữ được Công, giải thoát cho cháu Nam, và sau đó bắt được Bảo.

Từ 20/8 TP.HCM chưa thông báo số ca có test nhanh dương tính, Bộ Y tế hướng dẫn Sở Y tế TP cập nhật số liệu ca F0 Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.HCM làm rõ và cung cấp số liệu cụ thể về tổng số kết quả test nhanh dương tính COVID-19, số trường hợp F0 được cách ly tại nhà và số trường hợp được khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR trước khi vào cơ sở y tế điều trị hoặc khu cách ly tập trung.

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