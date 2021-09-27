TP.HCM có 150.000 ca test nhanh dương tính COVID-19, Sở Y tế có văn bản khẩn đề nghị Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân

Xã hội 27/09/2021 14:18

Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn đề nghị Bộ Y tế về việc công nhận và cấp mã số cho người bệnh có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 26/9, Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn đề nghị Bộ Y tế về việc công nhận và cấp mã số cho người bệnh có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19.

Văn bản do ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - ký, nêu trong thời gian cao điểm chống dịch COVID-19, TP đã thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên nhằm phát hiện sớm các ca mắc đưa vào cách ly, chăm sóc và điều trị. Theo đó, từ ngày 20/8 đến nay, TP ghi nhận khoảng 150.000 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19.

Tuy nhiên, số ca bệnh này, theo ngành y tế TP.HCM, chưa được cấp mã số để quản lý do hướng dẫn của Bộ Y tế "chỉ cấp mã số cho trường hợp có kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR dương tính".

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, nếu con số này được Bộ Y tế công nhận, số ca mắc COVID-19 của TP sẽ tăng lên là 522.202 ca (tăng 40% so với số công bố). 

"150.000 ca này thực tế ngành y tế TP vẫn ghi nhận quản lý đầy đủ lâu nay, bệnh nhân được chăm sóc, phát túi thuốc điều trị bình thường. TP vẫn báo cáo nhưng việc để được Bộ Y tế cấp mã số công nhận thì chưa" - vị lãnh đạo này nói.

COVID-19. 2
Ảnh minh họa: Internet

Về nguyên nhân, theo vị này, giai đoạn khoảng từ giữa tháng 8-2021, số F0 phát hiện bằng test nhanh của TP rất lớn. Lúc bấy giờ bệnh nhân rất đông, không thể đủ nguồn lực thực hiện xét nghiệm RT-PCR ngay cho tất cả, do đó buộc phải công nhận test nhanh dương tính là F0 để kịp thời cách ly, điều trị.

Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Bộ Y tế xem xét và chấp thuận cho TP.HCM công bố chính thức số ca test nhanh dương tính với COVID-19 như là ca khẳng định. Đồng thời, cấp mã số cho tất cả ca bệnh có kết quả test nhanh dương tính tại TP để được chính thức quản lý bằng mã số quốc gia.

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Từ khóa:   TP.HCM mã số bệnh nhân COVID-19

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