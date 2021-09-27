Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2, ở bệnh viện chăm con từ 31/8

Xã hội 27/09/2021 13:50

Ca dương tính COVID-19 mới tại quận Hai Bà Trưng thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt.

Theo thông tin từ Tiền Phong, trưa 27/9, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận 1 ca dương tính COVID-19, đã được cách ly từ trước.

Cụ thể, ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại quận Hai Bà Trưng, đã được cách ly, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt.

Bệnh nhân tên B.K.L, nữ, sinh năm 1983, địa chỉ tại Minh Khai, Hai Bà Trưng; là F1 của bệnh nhân N. M.C (vào chăm con tại Bệnh viện Đức Giang từ 31/8); được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

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Ảnh minh họa: Internet

Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội có 3.966 ca mắc COVID-19, trong đó 1.601ca ghi nhận ở cộng đồng, 2.365 ca là các trường hợp đã được cách ly từ trước.

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Từ khóa:   COVID-19 ca mắc mới ca dương tính

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