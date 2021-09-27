Nghi phạm trong vụ thi thể không nguyên vẹn tại quận 7 từng mắc Covid-19, mẹ ruột qua đời vì nhiễm SARS-CoV-2

Xã hội 27/09/2021 11:45

Theo lời kể của một người dân sống gần đó, nghi phạm là người ít nói, thuê trọ ở đây được 2 năm. Cách đây không lâu, mẹ Huy đã nhiễm Covid-19 và qua đời. Trong quá trình chăm sóc mẹ, nghi phạm cũng bị nhiễm, tự cách ly tại nhà và vượt qua được. Đối tượng này cũng đã ly dị vợ.

Theo thông tin từ Trí Thức Trẻ, tối muộn 26/9, Công an quận 7, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Trần Huy (SN 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Giết người".

Huy là nghi can chém lìa đầu người đàn ông trong đoạn clip gây sốc xuất hiện trên MXH vào chiều cùng ngày. Tại cơ quan công an, nghi can có biểu hiện thiếu tỉnh táo nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn. Qua khai thác, công an xác định nghi can và nạn nhân có quan hệ quen biết, chơi với nhau. Người dân khu vực cho hay, nghi can Huy là dân giang hồ có tiếng.

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Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Liên quan đến vụ việc, Doanh nghiệp Tiếp thị đưa tin, theo lời kể của một người dân sống gần đó, nghi phạm là người ít nói, thuê trọ ở đây được 2 năm.

Cách đây không lâu, mẹ Huy đã nhiễm Covid-19 và qua đời. Trong quá trình chăm sóc mẹ, nghi phạm cũng bị nhiễm, tự cách ly tại nhà và vượt qua được. Đối tượng này cũng đã ly dị vợ.

Nhiều ngày trước khi án mạng xảy ra, nghi phạm đã nhiều lần đi ngang khu vực chuồng gà của nạn nhân.

Sau khi án mạng xảy ra, nhiều người dân tại khu vực hẻm 645 đã bàng hoàng, không ngủ được.

Hiện trường vụ án nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Được biết, nạn nhân khoảng 45 tuổi, thuê trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con. Anh cũng thuê một nơi để nuôi gà cách đó vài trăm mét.

Người dân ở gần hiện trường vụ án cho biết, nạn nhân đến nuôi gà và trả tiền thuê 6 triệu/1 tháng.

Hiện tại, Công an quận 7 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Viện Kiểm sát hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng này.

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