Sau tuyên bố 'hết trách nhiệm', bà chủ Đại Nam lại đột ngột ấn định ngày giờ trở lại, chủ đề khiến dư luận 'ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa'

Xã hội 26/09/2021 07:00

Tối muộn ngày 25/9, bà Phương Hằng bất ngờ "đánh úp" CĐM bằng thông báo trở lại livestream, song lần này nội dung lại khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Tối ngày 23/9 vừa qua, bà Phương Hằng đã trở lại trên sóng livestream. Đây có lẽ là buổi phát trực tiếp rất được trông đợi ở thời điểm hiện tại bởi nhiều ngày qua đã có tới 5 nghệ sĩ đệ đơn kiện nữ đại gia.

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Nữ đại gia tuyên bố 'hết trách nhiệm' - Ảnh: FBNV

Trong buổi phát sóng, nữ đại gia bất ngờ có những chia sê sau 6 tháng khơi nào cuộc chiến mà bà cho là vì chính nghĩa: "Tới giờ phút này, tôi không ân hận vì những gì đã làm".

Đến sáng ngày 25/9, trên trang cá nhân của nữ đại gia Bình Dương có tới 2 thông báo mới khiến dư luận xôn xao. Lần này không phải là báo giờ livestream hay tâm thư dài cả mét nữa mà chỉ vỏn vẹn vài câu, tuyên bố "hết trách nhiệm".

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Hai thông báo của nữ đại gia vào sáng ngày 25/9/- Ảnh chụp màn hình

Đến tối muộn cùng ngày, bà chủ Đại Nam lại bất ngờ "đánh úp" CĐM bằng thông báo trở lại livestream, song lần này nội dung lại khiến dư luận không khỏi xôn xao.

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Thông báo lúc tối muộn của bà chủ Đại Nam - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, bà Phương Hằng sẽ tiếp nối chuỗi livestream nhưng với chủ đề về DUYÊN - NỢ. Nữ đại gia viết: "Quý vị thân mến! 17h chiều Chủ Nhật, tôi sẽ trở lại với vai trò là một Giáo sư Thỉnh giảng. Tôi đã từng tổ chức thành công 10 lần TALKSHOW với hàng triệu triệu người xem. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của đời mình, những KINH NGHIỆM SỐNG, GIÁ TRỊ SỐNG đối với những người đã may mắn và không may mắn trong hôn nhân, trong hạnh phúc lứa đôi. Nó là DUYÊN, NỢ và PHẬN, hay nó là một CUỘC GIAO DỊCH ĐỊNH MỆNH, để tất cả trong chúng ta ai đã, đang và sắp xảy ra với những cuộc hôn nhân tồi tệ. Và tôi tin chắc rằng, khi quý vị nghe xong, quý vị sẽ không trách người cũng như trách mình, mà nó là MỘT CUỘC GIAO DỊCH ĐỊNH MỆNH".

Mặc dù chưa rõ sự trở lại lần này sẽ ẩn chứa nội dung, ẩn ý gì, song cư dân mạng cũng vô cùng xôn xao bởi hiếm khi bà chủ Đại Nam thôi gay gắt.

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Trong buổi livestream mới nhất của mình với chủ đề "Sự thật phải trả về cho công chúng", bà Phương Hằng đã lên tiếng giải thích về vụ việc dùng xe cứu thương để thông chốt từ Bình Dương lên TP.HCM.

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