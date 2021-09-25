Bà Phương Hằng đáp gắt vụ dùng xe cứu thương 'thông chốt' lên Sài Gòn: 'Công ty chúng tôi trang bị 1 chiếc và gần đây mua thêm 1 chiếc'

Trong buổi livestream mới nhất của mình với chủ đề "Sự thật phải trả về cho công chúng", bà Phương Hằng đã lên tiếng giải thích về vụ việc dùng xe cứu thương để thông chốt từ Bình Dương lên TP.HCM.

Mới đây trên MXH lan truyền hình ảnh xe cứu thương đỗ trong sân nhà bà Phương Hằng khiến nhiều người đặt ra hàng loạt nghi vấn. Thậm chí có netizen còn cho rằng bà chủ Đại Nam thuê xe cứu thương để thông chốt. Trong buổi livestream mới nhất của mình với chủ đề "Sự thật phải trả về cho công chúng", bà Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng giải thích về vụ việc nói trên.

Nữ đại gia trong buổi livestream mới nhất - Ảnh chụp màn hình Nữ đại gia cho biết, xe cứu thương ở thuộc công ty Đại Nam được phục vụ cho mục đích công việc, cấp cứu khách hàng lúc cần thiết. Vợ chồng CEO Đại Nam cũng thường phải sử dụng xe cứu thương này khi đi khảo sát nhà máy oxy, găng tay. Tất cả đều có giấy cấp phép và lưu hành đúng luật pháp. Nữ đại gia nói: "Quý vị cũng biết rằng trường đua Đại Nam khánh thành năm 2017 với diện tích 60ha, sức chứa 20 ngàn người trở lên, có khi 40 ngàn người xem pháo hoa. Đặc thù riêng ngành nghề của tôi phải có xe cứu thương bởi vì trên trường đua xảy ra tai nạn cho các tay đua không biết lúc nào, các thể loại đều có thể gây ra chấn thương. Cho nên chúng tôi buộc phải mua xe cứu thương để khi có sự cố xảy ra thì chúng tôi đưa nạn nhân đi vào bệnh viện ngay và luôn. Kể cả khu du lịch là nơi tập trung đông người có thể xảy ra tai nạn bất kỳ lúc nào, đó là quy định, quy luật phải có xe cứu thương.

Xe cứu thương trong sân nhà bà Phương Hằng - Ảnh: Internet Công ty chúng tôi trang bị 1 chiếc và gần đây mua thêm 1 chiếc. Trong thời gian giãn cách như thế này, bao nhiêu người ở Đại Nam đang “3 tại chỗ”, ăn uống ngủ nghỉ làm việc. Đặc biệt là nhà máy găng tay sản xuất 1 ngày 3 ca, mà giãn cách xã hội không có taxi, không có phương tiện để đưa bệnh nhân đi bệnh viện nếu không có xe cứu thương. Chúng tôi là những ông chủ bà chủ, chúng tôi đi khắp nơi để khảo sát cho bình oxy. Nếu không đi tới nơi, người ta xin về làm bậy lại mang tiếng vu oan giá họa cho chúng tôi. Chúng tôi có thể di chuyển bằng giấy phép đàng hoàng, chẳng lẽ chúng tôi là chủ cả lại đi ra ngoài mang bệnh về cho bao nhiêu ngàn nhân viên của mình để rồi công ty đóng cửa sao?". Chụp hình xe cứu thương của tôi đưa lên mạng nói là tôi thông chốt. Trong khi đó, tôi là chủ, tôi phải gìn giữ sức khỏe tốt nhất để bảo vệ hàng ngàn nhân viên của chúng tôi. Vậy mà suốt những ngày qua căn biệt thự của mình bị nhiều đối tượng rình rập, chụp hình, đưa nhà tôi lên mạng xã hội". Ngoài ra, bà Phương Hằng cũng khẳng định, nếu những ai còn nghi ngờ liệu rằng bà có thông chốt hay không thì cứ việc lực lượng chức năng Bình Dương hoặc trạm kiểm soát.

Bà Phương Hằng đang 'quay cuồng' với 'bão' kiện tụng, MXH bỗng rộ tin KDL Đại Nam sắp được chuyển nhượng cho chủ mới khiến dư luận 'tá hỏa' Khi xem những bình luận cũng như phản hồi về KDL Đại Nam của bà Phương Hằng trên Google, bên dưới một số bài đánh giá đã hiện phần phản hồi của chủ sở hữu, cho biết rằng khu du lịch này sắp được chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới.

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