Từ 20/8 TP.HCM chưa thông báo số ca có test nhanh dương tính, Bộ Y tế hướng dẫn Sở Y tế TP cập nhật số liệu ca F0

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.HCM làm rõ và cung cấp số liệu cụ thể về tổng số kết quả test nhanh dương tính COVID-19, số trường hợp F0 được cách ly tại nhà và số trường hợp được khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR trước khi vào cơ sở y tế điều trị hoặc khu cách ly tập trung.

Theo thông tin từ Tiền Phong, sáng 28/9, đại diện Bộ Y tế cho biết đã hướng dẫn Sở Y tế TPHCM cập nhật số liệu ca F0 qua xét nghiệm bằng test nhanh từ ngày 20/8.

Cụ thể, đại diện Bộ Y tế cho biết kết quả test nhanh dương tính được ghi nhận là F0 đối với những trường hợp được chỉ định cách ly tại nhà và chỉ thực hiện xét nghiệm RT-PCR khẳng định đối với trường hợp đưa đến các khu cách ly y tế tập trung. Số ca dương tính hàng ngày được thống kê bao gồm cả số ca test nhanh dương tính.

"Như vậy, việc báo cáo ca bệnh COVID-19 (F0) là do Sở Y tế TP.HCM có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện thông qua Hệ thống cấp mã số ca bệnh tự động đã được Bộ Y tế hướng dẫn", đại diện Bộ Y tế thông tin thêm

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.HCM làm rõ và cung cấp số liệu cụ thể về tổng số kết quả test nhanh dương tính, số trường hợp F0 được cách ly tại nhà và số trường hợp được khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR trước khi vào cơ sở y tế điều trị hoặc khu cách ly tập trung.

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Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 26/9, Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn đề nghị Bộ Y tế về việc công nhận và cấp mã số cho người bệnh có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19.

Văn bản do ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - ký, nêu trong thời gian cao điểm chống dịch COVID-19 TP đã thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên nhằm phát hiện sớm các ca mắc đưa vào cách ly, chăm sóc và điều trị. Theo đó, từ ngày 20/8 đến nay, TP ghi nhận khoảng 150.000 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19.

Tuy nhiên, số ca bệnh này, theo ngành y tế TP.HCM, chưa được cấp mã số để quản lý do hướng dẫn của Bộ Y tế "chỉ cấp mã số cho trường hợp có kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR dương tính".

TP.HCM có 150.000 ca test nhanh dương tính COVID-19, Sở Y tế có văn bản khẩn đề nghị Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn đề nghị Bộ Y tế về việc công nhận và cấp mã số cho người bệnh có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19.

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