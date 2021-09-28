Tin vui: Hơn 16.000 tổ dân phố ở TP.HCM đạt tiêu chuẩn bình thường mới, tăng khoảng 15% so với tuần trước

Bộ Y tế cho biết, có 16.227/24.567 tổ dân phố là vùng xanh, cận xanh, đạt tiêu chuẩn bình thường mới, tăng khoảng 15% so với tuần trước.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, qua đánh giá theo tiêu chí kiểm soát dịch của Bộ, có 66% tổ dân phố của TP.HCM đã là vùng xanh, cận xanh (16.227/24.567 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn bình thường mới, tăng khoảng 15% so với tuần trước).

3.333 tổ (14%) ở mức nguy cơ (vùng vàng); 1.849 tổ (7%) mức nguy cơ cao - vùng cam; 3.158 tổ (13%) nguy cơ rất cao (vùng đỏ).

Tỉnh Long An có 11 đơn vị bình thường mới (vùng xanh), là các quận huyện Cần Đước, Châu Thành, Đức Huệ, Mộc Hóa, Tân Hưng, Tân Thạnh, Tân Trụ, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Cần Giuộc.

4 đơn vị vùng vàng là Bến Lức, Đức Hòa, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An. Không còn vùng cam và vùng đỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trong sáng 28/9, Tuổi Trẻ đưa tin, cả nước đã tiêm trên 40,2 triệu liều vắc xin, tỉ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin đạt khoảng 44%, tiêm đủ 2 liều xấp xỉ 12%.

Trong đó, Hà Nội, TP.HCM đều đã đạt xấp xỉ 100% dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 1 mũi vắc xin, số tiêm đủ 2 mũi của Hà Nội là 17,9%, TP.HCM trên 30%. Các tỉnh thành Bình Dương, Long An, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Ninh cũng có tỉ lệ tiêm chủng cao.

Định hướng từ 1/10 tới, các doanh nghiệp Long An đã đăng ký hoạt động trở lại rồi mà đoàn thẩm định chưa tới kịp, có thể được phép hoạt động trước theo đúng các tiêu chí mà tỉnh ban hành. Việc kiểm tra đảm bảo công tác phòng chống dịch sẽ được tiến hành sau.

Bộ Y tế dự báo nếu tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát như hiện nay, dịch COVID-19 có thể kiểm soát cơ bản trên diện rộng.

Tại buổi họp báo chiều 27/9, ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 TP.HCM - cho biết số ca nhập viện tại TP.HCM đã ít hơn số ca xuất viện, số ca chuyển nặng, phải thở máy, tử vong đều giảm.

Đề xuất cách xét nghiệm không cần dùng que ngoáy mũi: Dễ hơn, không cần huấn luyện, nhẹ nhàng và độ chính xác cao Một số nghiên cứu cho rằng mẫu từ mũi cho ra kết quả test Covid-19 chính xác hơn, nhưng một số nghiên cứu khác thì kết luận rằng mẫu nước miếng chính xác hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-vui-hon-16000-to-dan-pho-o-tphcm-dat-tieu-chuan-binh-thuong-moi-tang-khoang-15-so-voi-tuan-truoc-427339.html