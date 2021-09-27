Vợ ngồi 'xếp bằng' trên nắp capo, réo gọi chồng và 'trà xanh' ra '3 mặt 1 lời': 'Xe này là mồ hôi, nước mắt của tôi mới có được'

Chồng với nhân tình trốn trong ô tô, vợ nhảy lên nắp capo đánh ghen, nói đầy uất nghẹn: "Xe này là mồ hôi, nước mắt của tôi mới có được".

Mới đây, một đoạn clip đánh ghen ồn ào giữa phố đông người đang khiến dư luận xôn xao và nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Theo đó, một người phụ nữ mặc áo thun trắng ngồi bệt lên đầu xe ô tô sang với vẻ mặt và thái độ vô cùng tức giận, miệng không ngừng la hét đòi chồng và nhân tình đang trốn bên trong phải xuống xe nói chuyện. Chị lên tục hét lớn: "Xuống, xuống ngay!"

Người này ấm ức vừa khóc vừa nói: "Cái xe này là mồ hôi nước mắt của tôi. Từ hai bàn tay trắng để mua được cái xe như thế này mà bây giờ nó đi như thế này".

Tuy nhiên cặp đôi kia vẫn ngồi trong ô tô không chịu xuống và tỏ ra khá "lỳ đòn". Sự việc ầm ĩ giữa đường đã khiến dân tình tập trung rất đông, không ít người cũng rút điện thoại ra quay chụp và nói nhiều lời bình phẩm.

Lúc này một người đàn ông mặc bộ trang phục màu xanh được cho là bảo về trật tự đã tiến tới cố gắng kêu gọi sự hợp tác của những người trong xe rồi lớn tiếng với người vợ: "Trật tự. Yêu cầu tất cả anh chị đi xuống phòng dưới kia giải quyết".

Người vợ liên tục đập mạnh vào kính ô tô và yêu cầu xuống xe - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip đã ngay lập tức thu hút lượt xem khủng, đặc biệt là hội chị em "sục sôi" trước hành động dám làm nhưng không dám nhận, bỏ người vợ tào khang để đi theo nhân tình trẻ của người chồng. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng nên giải quyết riêng vì tình hình dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp, việc tập trung đông người như vậy là không nên.

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