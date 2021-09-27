Bà Phương Hằng bất ngờ tiết lộ danh tính người 'tấn công' con trai: Là một nam ca sĩ? Hành động sau đó khiến cư dân mạng SỐC nặng

Xã hội 27/09/2021 16:41

Cách đây ít phút bà Phương Hằng đăng tải hình ảnh chụp màn hình, tiết lộ danh tính người "tấn công" con trai. Song, động thái sau đó khiến cư dân mạng bàng hoàng.

Kể từ khi tham gia vào cuộc chiến ồn ào suốt hơn 6 tháng nay, cuộc sống của gia đình bà Phương Hằng nhận được vô số sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh bà chủ Đại Nam, chồng và các con của bà cũng được CĐM để ý từng tiểu tiết. 

Mới đây, nữ đạ gia gây chú ý khi đăng dòng trạng thai bức xúc vì ông xã và các con bị "tấn công" hàng loạt bằng lời nói, hình ảnh thiếu văn minh. Bà chủ Đại Nam tuyên bố cũng vì thế mà cảm thấy có lỗi và sẽ dừng lại để pháp luật vào cuộc.

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Bài đăng của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Đến chiều nay, bà Phương Hằng tiếp tục gây sốc khi công bố danh tính người "tấn công" con trai bà và khẳng định sẽ làm cho ra nhẽ.

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Bài đăng của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, nữ CEO viết: "Đi tấn công một đứa con nít như thế này, quý vị có thấy suy đồi hai chữ nghệ sĩ không? Ba người bạn của tôi tấn công con gái tôi. Tôi không bỏ qua đâu, sự căm hận lên đến tột cùng rồi hé quý vụ".

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Hình ảnh được bà Phương Hằng đăng kèm - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ đại gia đăng kèm hình ảnh bình luận của một tài khaorn được cho là của một nam ca sĩ. Người này viết: "Tội cho mấy đứa nhỏ. Sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Mẹ là q** d* nên con sau này mất phước hết. Nghiệp chướng mẹ con rất nặng".

Như trên ảnh mà bà Phương Hằng đăng tải, bình luận này đã nhận về vô số những icon phẫn nộ thể hiện sự bức xúc. 

Tuy nhiên chỉ sau khi đăng tải ít phút, bài viết này đã hoàn toàn "bốc hơi" không dấu vết khỏi trang cá nhân của nữ đại gia khiến nhiều người không khỏi tò mò. Tuy nhiên trên các diễn đàn MXH, một số netizen lại cho rằng đôi khi tài khoản khi không thực sự là của nam ca sĩ "giấu mặt" vì không thể khẳng định thông qua ảnh đại diện và tên Facebook.

Hiện CĐM vẫn đang tiếp tục xôn xao, bàn tán không ngừng.

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Trong buổi livestream mới nhất của mình với chủ đề "Sự thật phải trả về cho công chúng", bà Phương Hằng đã lên tiếng giải thích về vụ việc dùng xe cứu thương để thông chốt từ Bình Dương lên TP.HCM.

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