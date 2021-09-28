Nhiều cư dân mạng đã nổ ra tranh cãi về việc bà Phương Hằng livestream vào tối nay.
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Mới đây, trên trang cá nhân của nữ thư ký "ruột" của bà Phương Hằng có thông báo livestream. Đáng chú ý, chủ đề của buổi phát trực tiếp khiến nhiều người bàn tán xôn xao.
Theo đó, bài viết thông báo: "Tối nay (28/09/2021), vào lúc 20h tôi sẽ livestream chia sẻ, trò chuyện cùng quý vị trên kênh 2 kênh Tiktok của tôi, với Chủ đề: CHẾT LÀ GIẢI THOÁT".
Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã nổ ra tranh cãi về việc bà Phương Hằng livestream vào tối nay. Một số người cho rằng chủ đề của nữ đại gia phù hợp và đang đón đợi buổi nói chuyện. Song cũng không ít người khẳng định bà chủ Đại Nam không nên nói về "cái chết" trong thời điểm hiện tại. Nguyên nhân khiến những tài khoản này ý kiến về thời gian và chủ đề chính là thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung vừa mới qua đời vì COVID-19.
Mặc dù không nhắc trực tiếp bất kỳ nhân vật nào trong thông báo livestream song buổi trực tiếp của nữ đại gia vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận nhất là trong thời điểm nhạy cảm hiện tại.