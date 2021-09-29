Công an TP.HCM có văn bản về việc phối hợp rà soát, xử lý những cá nhân, tổ chức kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản

Xã hội 29/09/2021 08:18

Động thái này xuất phát từ văn bản đề nghị của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xung quanh các hoạt động từ thiện ồn ào trên mạng xã hội gần đây.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 28/9, phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa có văn bản gửi Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an 21 quận, huyện và Công an TP Thủ Đức về việc phối hợp rà soát, xử lý những cá nhân, tổ chức kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản.

Động thái này xuất phát từ văn bản đề nghị của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xung quanh các hoạt động từ thiện ồn ào trên mạng xã hội gần đây.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Phòng PC02 đề nghị các đơn vị và Công an các quận, huyện cũng như TP Thủ Đức phối hợp thực hiện hai vấn đề gồm:

- Một là, rà soát, đánh giá tình hình các cá nhân, tổ chức hoạt động từ thiện tự phát, kêu gọi từ thiện trên địa bàn từ năm 2020 đến nay. Có những thống kê cụ thể, gồm: tên cá nhân, tổ chức, quy mô, cơ cấu tổ chức, mục tiêu hoạt động, cơ sở pháp lý.

- Hai là, kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động tự phát kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản.

Phòng PC02 đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng.

Diễn biến này của Bộ Công an cũng như Công an TP.HCM diễn ra khi có những ồn ào trên mạng xã hội xung quanh việc kêu gọi từ thiện, đặc biệt là giới nghệ sĩ.

Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) trong những livestream trên các nền tảng mạng xã hội lần lượt gọi tên các nghệ sĩ vì nghi vấn trong hoạt động từ thiện. Bà Hằng yêu cầu họ sao kê ngân hàng tài khoản nhận tiền quyên góp. Nhiều nghệ sĩ đã có đơn tố cáo bà Hằng về các phát ngôn của mình.

Ngoài ra, có một số đơn của những người đã gửi tiền từ thiện tố cáo một số nghệ sĩ, đề nghị làm rõ có hay không việc kêu gọi quyên góp từ thiện nhằm chiếm đoạt?

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