TP.HCM công bố chỉ thị mới về chống dịch, phục hồi kinh tế, dần 'mở cửa' từ 18h hôm nay

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM họp báo công bố chỉ thị mới về phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế.

Dẫn tin từ Zing News, sáng 30/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM họp báo công bố chỉ thị mới về phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế. Việc công bố trước đó dự kiến diễn ra vào chiều 29/9, song phải lùi lại để hoàn thiện một số nội dung chỉ thị. Buổi họp báo được chủ trì bởi ông Lê Hải Bình, Phó ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo TP.HCM về phòng, chống dịch Covid-19.

Vnexpress thông tin thêm, trước đó, theo dự thảo chỉ thị mới được UBND thành phố lấy ý kiến các quận, huyện, từ 0h ngày 1/10, TP.HCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid-19. Ông Lê Hòa Bình - Ảnh: Zing News Người dân được yêu cầu thực hiện 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m với người khác tại nơi công cộng và cả khi làm việc. Hai nhóm đủ điều kiện đi lại, gồm: F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; hoặc đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với vaccine yêu cầu tiêm 2 mũi và sau 14 ngày). Người dân quét mã QR hoặc xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông khi được cơ quan chức năng yêu cầu kiểm soát hoặc tại địa điểm đến (cơ quan, công sở, cơ sở khám chữa bệnh, quán ăn, nhà hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, phương tiện công cộng, công ty, nhà máy...).

Ảnh minh họa: Internet Cụ thể, thành phố dự kiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức ngoài trời, trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo...) tập trung tối đa 10 người; 50 người nếu 100% người tham gia tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi Covid-19. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có Thẻ xanh Covid-19 được tham gia các hoạt động với điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch của ngành y tế và các bộ tiêu chí đánh giá an toàn trên các lĩnh vực. Các ngành nghề được hoạt động trở lại gồm: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung và trên địa bàn quận, huyện; hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp; dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y, đối tượng hành nghề thú y; Công trình giao thông, xây dựng; Các ngành nghề dịch vụ thương mại như: khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; Cung cấp lương thực, thực phẩm; xăng dầu; chi nhánh ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, logistics; Bưu chính, viễn thông; xuất bản báo chí; hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử... Các hoạt động tiếp tục tạm dừng: quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, mít tinh, lễ phát động (trừ trường hợp cơ quan thẩm quyền cho phép); hoạt động của cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; bán hàng rong, vé số dạo; hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác. TP.HCM tiếp tục duy trì 12 chốt kiểm soát ra, vào thành phố và 39 chốt tại địa bàn cửa ngõ giáp ranh các tỉnh. Chốt kiểm soát kiểm tra phương tiện, người đi đường bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành, lĩnh vực. Thành phố tăng cường kiểm soát lưu động tại điểm mật độ đi lại cao. Hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường sắt đường thủy tối đa 50% công suất. Vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động nhưng đảm bảo biện pháp phòng dịch và phải được cấp mã QR đi vào luồng xanh. Shipper vận chuyển hàng hóa bằng xe máy và người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký với UBND quận, huyện được phép hoạt động. Nhóm này phải tiêm đủ liều vaccine, hoặc khỏi bệnh Covid-19; được xét nghiệm định kỳ.

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