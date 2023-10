Sự việc liên quan đến cơ sở này bắt đầu được "đào lại" từ livestream của bà Phương Hằng vào ngày 24/10, trong đó xuất hiện bố mẹ của cô gái tên Diễm My tường thuật lại vụ việc con gái mất tích có liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai dưới góc độ cá nhân.

Thời gian gần đây, sau khi nữ đại gia Phương Hằng bất ngờ chuyển hướng "tấn công" từ giới nghệ sĩ sang cơ sở Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ, nhiều vấn đề đã nảy sinh và khiến CĐM ngờ vực giữa loạt thông tin gây sốc.

Ngay lập tức, mọi sự quan tâm của dư luận đổ dồn về phía cô gái này. Ngay sau đó, trong một đoạn video được cho là của chính Diễm My đăng tải, cô gái bật khóc và bất ngờ "xin" bố mẹ "tha" cho mình và khẳng định bố mẹ ruột đang vu khống cho Tịnh thất Bồng Lai.

Tài khoản được cho của Diễm My có nhiều trạng thái lạ - Ảnh: Internet

Đến tối ngày 30/10, bà chủ Đại Nam trở lại trên sóng livestream và tiếp tục đề cập đến vấn đề này. Theo đó, nữ đại gia cho rằng Diễm My "đáng thương hơn đáng trách". Trong buổi phát trực tiếp trên nền tảng TikTok, bà Phương Hằng gay gắt nhắn nhủ đến cô gái: "Bây giờ cô Hằng kêu Diễm My nè, con ra đối đầu với cô Hằng nè. Hãy kêu tên cô Hằng đi và nếu Diễm My là người thực sự tử tế đàng hoàng mà có tấm lòng muốn đi tu hãy gặp cô Hằng, hãy nói chuyện với cô Hằng đi. Tại sao mình thưa cha mẹ mình rồi bây giờ mình đi trốn?".