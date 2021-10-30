Trong buổi livestream tối ngày 30/10, bà Phương Hằng bất ngờ gọi tên Diễm My - Tịnh thất Bồng Lai và yêu cầu cô gái này "bước ra ánh sáng", trực tiếp "đối đầu" với mình.

Thời gian gần đây, sau khi nữ đại gia Phương Hằng bất ngờ chuyển hướng "tấn công" từ giới nghệ sĩ sang cơ sở Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ, nhiều vấn đề đã nảy sinh và khiến CĐM ngờ vực giữa loạt thông tin gây sốc. Sự việc liên quan đến cơ sở này bắt đầu được "đào lại" từ livestream của bà Phương Hằng vào ngày 24/10, trong đó xuất hiện bố mẹ của cô gái tên Diễm My tường thuật lại vụ việc con gái mất tích có liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai dưới góc độ cá nhân.

Ngay lập tức, mọi sự quan tâm của dư luận đổ dồn về phía cô gái này. Ngay sau đó, trong một đoạn video được cho là của chính Diễm My đăng tải, cô gái bật khóc và bất ngờ "xin" bố mẹ "tha" cho mình và khẳng định bố mẹ ruột đang vu khống cho Tịnh thất Bồng Lai. Tài khoản được cho của Diễm My có nhiều trạng thái lạ - Ảnh: Internet Đến tối ngày 30/10, bà chủ Đại Nam trở lại trên sóng livestream và tiếp tục đề cập đến vấn đề này. Theo đó, nữ đại gia cho rằng Diễm My "đáng thương hơn đáng trách". Trong buổi phát trực tiếp trên nền tảng TikTok, bà Phương Hằng gay gắt nhắn nhủ đến cô gái: "Bây giờ cô Hằng kêu Diễm My nè, con ra đối đầu với cô Hằng nè. Hãy kêu tên cô Hằng đi và nếu Diễm My là người thực sự tử tế đàng hoàng mà có tấm lòng muốn đi tu hãy gặp cô Hằng, hãy nói chuyện với cô Hằng đi. Tại sao mình thưa cha mẹ mình rồi bây giờ mình đi trốn?".

Bài đăng thông báo live nóng trước đó của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình Theo ý kiến cá nhân của nữ đại gia thì việc Diễm My lấy cái chết ra để đe dọa bố mẹ đẻ là điều không chấp nhận được. Bà chủ Đại Nam nói thêm: "Qua livestream này, cô yêu cầu Diễm My con ở đâu con lên tiếng đi. Con đừng đổ thừa cho cha mẹ con hãy buông tha cho con. Con đừng mang cái chết của con ra để hù dọa". Được biết, trong đoạn video mà người được cho là Diễm My đăng tải, cô gái này đã yêu cầu bố mẹ không "động" đến Tịnh thất Bồng Lai và cương quyết lấy cái chết để đe dọa bố mẹ làm theo lời mình. Cô gái tên Diễm My từng có đoạn clip đe dọa, lấy cái chết để yêu cầu bố mẹ dừng lại - Ảnh: Internet Trước loạt hành động và phát ngôn của cô gái tên Diễm My, bà Phương Hằng nhắn nhủ thêm: "Con không có lối thoát. Con thật là đáng thương Diễm My. Cô hiểu hết, khi con nói ra là cô hiểu con mang tâm trạng hoảng loạn và con nghĩ là con không còn đường nào. Con chối bỏ cả chính con nữa để rồi ngày mai ra sao con cũng bằng lòng. Bởi vì con không biết phải làm sao. Tất cả mọi người đều lo lắng cho con, mong muốn cho con một tương lai tốt đẹp hơn. Không ai truy cứu con cả. Cha mẹ con làm bao điều chỉ muốn con được trở về. Con trở về thế nào thì cha mẹ cũng đón nhận con. Con là đứa con gái đáng thương hơn đáng giận". Bà Phương Hằng trong livestream tối 30/10 - Ảnh chụp màn hình Những ồn ào xung quanh cơ sở của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân đang là mối quan tâm của dư luận và khiến CĐM đặt ra nhiều nghi vấn, bởi đến hiện tại, những phát ngôn của hai bên vẫn chỉ dừng lại ở thông tin một chiều, chưa có sự kiểm chứng xác thực.

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