Chia sẻ mới về vụ Tịnh thất Bồng Lai bị 'kẻ lạ' tấn công: 'Họ đòi hỏi chúng tôi sống như thế nào nữa mà đối xử với Thiền am như vậy?'

Xã hội 01/11/2021 09:23

Liên quan đến vụ phía Tịnh thất Bồng lai lên tiếng tố bị 'kẻ lạ' tấn công mới đây, một đệ tử trong cơ sở tiếp tục có nhiều tiết lộ mới.

Những ngày qua, cơ sở "Tịnh thất Bồng Lai" đang nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau sự xuất hiện của Lê Thanh Minh Tùng – người tự nhận là con ruột và sẵn sàng lên tiếng tố hàng loạt hành động phi pháp của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân trên sóng livestream của bà Phương Hằng.

\Giữa lúc dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc "tranh đấu" gay  cấn này, phía Tịnh thất bất ngờ tiết lộ cơ sở bị người lạ tấn công bằng vật sắc nhọn. Theo như hình ảnh trong camera ghi lại thì đối tượng này đã chém liên tục vào cửa, để lại nhiều vết rách lớn.

Theo lời kể của "thầy" tại đây, một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, tay cầm cây mã tấu dài đi tới cổng "Tịnh thất Bồng Lai". Đối tượng liên tục chém mạnh vào tấm cửa bằng nhôm, phá hỏng cả chuông bên ngoài và có hành động đuổi "cô Cúc" - Người làm việc trong Tịnh thất.

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Bài đăng của 'thầy' Hoàn Nguyên - Ảnh chụp màn hình

Liên quan tới vụ việc trên, trả lời PV Doanh nghiệp và Tiếp thị, đại diện phía Tịnh thất cho hay thời gian qua có nhiều lần cơ sở bị tấn công. Tuy nhiên sau khi ông Lê Tùng Vân vướng ồn ào với nữ đại gia Bình Dương thì vụ việc lại tái diễn và ngày càng ngang nhiên hơn.

Người này nói thêm: "Lần đầu tiên thì cứ vài tháng lại có 1 nhóm tới đập cửa. Lần sau là có 1 nhóm đi xe ô tô tông thẳng vào bên trong rồi cầm gậy bóng chày để tấn công. Lần thứ 3 thì họ chọi pháo vào nhà lúc 12h khuya. Còn đến giờ là đã cầm dao dài tới, cô Cao Thị Cúc chạy ra thì sẵn sàng rượt theo khiến tất cả hoảng sợ, đi chợ còn không dám".

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Ảnh được trích xuất từ camera
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Camera ghi lại hành vi của đối tượng này 

Bức xúc và lo lắng vì sự "tấn công" liên tục của người lạ, đại diện phía Tịnh thất bộc bạch: "Chuyện này đã không còn gây rối nữa mà là uy hiếp, vì thấy chủ nhà họ vẫn tấn công. Chúng tôi sống đạo hạnh, thân cô thế cô, cả đời không động chạm ai hết, gây hại bất kì người nào thì họ đòi hỏi chúng tôi sống như thế nào nữa mà đối xử với Thiền am như vậy…"

Theo như lời người này, hiện vụ việc đã được phía Tịnh thất trình bày lên cơ quan chức năng.

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