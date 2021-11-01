'Tịnh thất bồng lai' khẳng định sống rất đàng hoàng: 'Ba mẹ Diễm My lục tung từng phòng, từng gầm giường kẽ tủ nhưng có thấy đâu'

Xã hội 01/11/2021 10:48

Hoàn Nguyên cho biết: "Về cha mẹ Diễm My, nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía Diễm My, chứ tại sao lại gây rối, đặt điều rằng Thiền am dụ dỗ?".

Theo thông tin của Tổ Quốc, ngày 31/10, bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng (cha mẹ ruột của Diễm My - cô gái từng khiến "Tịnh thất Bồng Lai" trở thành cái tên gây xôn xao) đã có buổi trò chuyện với một nữ doanh nhân và khẳng định sẽ trao 1 tỷ đồng cho ai tìm được tung tích của con gái mình.

Trước những nghi vấn về tung tích của cô gái này, trao đổi với Hoàn Nguyên - người sống tại Thiền am bên bờ vũ trụ (tiền thân là Tịnh thất Bồng Lai) ở ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để tìm hiểu rõ.

Ông Hoàn Nguyên cho biết: "Nếu nữ CEO muốn tìm Diễm My thì cô nên hỏi thêm mấy thầy ở đây, hỏi cả Diễm My rằng cô bé đã sống với gia đình thế nào, nguyện vọng bây giờ ra sao. Còn về cha mẹ Diễm My, nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía Diễm My, chứ tại sao suốt nhiều năm nay lại gây rối, đặt điều rằng Thiền am dụ dỗ. Tôi hỏi thật bạn, chuyện đi tu, nếu bạn không tin thì giờ tôi dụ dỗ như thế nào?

Diễm My khi ấy đã 22 tuổi, bạn ấy hướng Phật nên vào khoá tu mùa hè đã gặp được Huyền Trân. Hai đứa hợp nhau, thấy Thiền am thoải mái thì đưa về đây tu, mà không ở đây thì cũng sẽ ở chùa khác. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, nhưng gia đình Diễm My lại cứ tin rằng Thiền am cho uống bùa mê.

 

'Tịnh thất bồng lai' khẳng định sống rất đàng hoàng: 'Ba mẹ Diễm My lục tung từng phòng, từng gầm giường kẽ tủ nhưng có thấy đâu' - Ảnh 1
Diễm My ( ngồi trước) từng xuống tóc tại Thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Cắt từ clip

Đến ngày 22/10/2019, tôi còn nhớ, Diễm My gọi điện về cho thầy Tùng Vân nói: "Thầy ơi, con đi 3 tháng rồi nên chắc ba không bắt con về nhà nữa đâu. Thầy xin ba cho con ở Thiền am tu, lâu lâu ba xuống thăm". Thế là sư phụ gọi điện trình bày với gia đình.

Mới 9h sáng Diễm My về tới nơi thì 11h trưa, gia đình Diễm My đã xuống, cả ngày ngồi thuyết phục con bé trở về nhà. Con bé thấy không ổn, tha thiết mong muốn cho ở lại Thiền am tu nhưng không thành nên đã tìm cách xin đi toilet rồi lẻn ra cửa chính trốn.

Thế là ngày 24/10/2019, bố mẹ Diễm My kéo người xuống, lục tung từng phòng, từng gầm giường kẽ tủ để tìm người. Tất cả đều có clip ghi lại, nhưng có tìm thấy Diễm My đâu.

Tới tận bây giờ thì Diễm My đã cắt đứt liên lạc với Thiền am. Thậm chí đã để lại email nhưng không có phản hồi!"

'Tịnh thất bồng lai' khẳng định sống rất đàng hoàng: 'Ba mẹ Diễm My lục tung từng phòng, từng gầm giường kẽ tủ nhưng có thấy đâu' - Ảnh 2
'Cả một đời Thiền am đều sống đàng hoàng, chưa bao giờ vi phạm pháp luật, không động chạm ai, gây hại ai cả' - Đại diện Tịnh thất bồng lai nói - Ảnh: Internet

Nói thêm về những lần bị nhiều người gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, ông Hoàn Nguyên giải thích: "Về trường hợp cô Trần Ngọc Xuân, mọi người nói bỏ nhà đi tu, hiện tại cô ấy vẫn sống tại Thiền am. Thậm chí, ba ruột của cô ấy còn mong cô ấy tu tại đây và đang gửi đơn thưa những người đã bôi nhọ cô. Riêng tin đồn là có bầu, có con,… Ngọc Xuân đã nói với chúng tôi sẵn sàng đi kiểm tra trinh tiết để kiện người đã vu khống mình.

Trước khi 5 chú tiểu nổi tiếng, chắc mọi người không biết gì về Thiền am. Thế nhưng, 3, 4 năm nay, thử hỏi mọi người nêu ra điều gì mà chúng tôi đã làm trái đạo đức, trái xã hội không? Nào là nuôi dạy các chú tiểu ngoan ngoãn để làm gương cho các bé trên đất nước mình, nào là đem những đạo hạnh, tài năng đi giúp đời,… Cả một đời Thiền am đều sống đàng hoàng, chưa bao giờ vi phạm pháp luật, không động chạm ai, gây hại ai cả".

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Hoàn Nguyên chia sẻ: "Chuyện này đã không còn gây rối nữa mà là uy hiếp, vì thấy chủ nhà họ vẫn tấn công. Chúng tôi sống đạo hạnh, thân cô thế cô, cả đời không động chạm ai hết...".

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