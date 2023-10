'Tịnh thất bồng lai' khẳng định sống rất đàng hoàng: 'Ba mẹ Diễm My lục tung từng phòng, từng gầm giường kẽ tủ nhưng có thấy đâu'

Trước những nghi vấn về tung tích của cô gái này, trao đổi với Hoàn Nguyên - người sống tại Thiền am bên bờ vũ trụ (tiền thân là Tịnh thất Bồng Lai) ở ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để tìm hiểu rõ.

Ông Hoàn Nguyên cho biết: "Nếu nữ CEO muốn tìm Diễm My thì cô nên hỏi thêm mấy thầy ở đây, hỏi cả Diễm My rằng cô bé đã sống với gia đình thế nào, nguyện vọng bây giờ ra sao. Còn về cha mẹ Diễm My, nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía Diễm My, chứ tại sao suốt nhiều năm nay lại gây rối, đặt điều rằng Thiền am dụ dỗ. Tôi hỏi thật bạn, chuyện đi tu, nếu bạn không tin thì giờ tôi dụ dỗ như thế nào?

Diễm My khi ấy đã 22 tuổi, bạn ấy hướng Phật nên vào khoá tu mùa hè đã gặp được Huyền Trân. Hai đứa hợp nhau, thấy Thiền am thoải mái thì đưa về đây tu, mà không ở đây thì cũng sẽ ở chùa khác. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, nhưng gia đình Diễm My lại cứ tin rằng Thiền am cho uống bùa mê.