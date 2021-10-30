Nóng: Rộ clip chú tiểu Pháp Tâm Tịnh Thất Bồng Lai gọi ni cô Kỳ Duyên là mẹ, liền bị bịt miệng không cho nói tiếp?

Xã hội 30/10/2021 14:39

Đoạn clip các chú tiểu Tịnh Thất Bồng Lai gọi các ni cô là mẹ nhưng bị ngăn lại đang được lan truyền với tốc độ vũ bão trên mạng xã hội.

Không phải chỉ một lần mà là rất nhiều lần các chú tiểu Tịnh Thất Bồng Lai gọi các ni cô là mẹ nhưng lại bị ngăn cản trước ống kính máy quay. 

Những ngày vừa qua, thông tin liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai và mối quan hệ thật sự của các thành viên trong tổ chức này khiến nhiều người hoang mang và thu hút dự luận tìm hiểu một cách mạnh mẽ. Mới đây, mạng xã hội lại lan truyền rộng rãi một đoạn clip về các thành viên tại đây được đăng tải, hé lộ nhiều thông tin khá bất ngờ và đặt ra nhiều nghi vấn. Đoạn clip quay lại cảnh chú tiểu Pháp Tâm, là người đóng vai Đường Tăng trong 5 chú tiểu tham dự "Thách thức danh hài", vừa đi đến chỗ ni cô Kỳ Duyên, vừa gọi người này là mẹ. Tuy nhiên ngay lập tức ni cô này đã lấy tay bịt miệng chú tiểu lại không cho nói tiếp. 

Nóng: Rộ clip chú tiểu Pháp Tâm Tịnh Thất Bồng Lai gọi ni cô Kỳ Duyên là mẹ, liền bị bịt miệng không cho nói tiếp? - Ảnh 1Nóng: Rộ clip chú tiểu Pháp Tâm Tịnh Thất Bồng Lai gọi ni cô Kỳ Duyên là mẹ, liền bị bịt miệng không cho nói tiếp? - Ảnh 2

Nóng: Rộ clip chú tiểu Pháp Tâm Tịnh Thất Bồng Lai gọi ni cô Kỳ Duyên là mẹ, liền bị bịt miệng không cho nói tiếp? - Ảnh 3
Ngay lúc Pháp Tâm chạy lại ni cô Kỳ Duyên và gọi mẹ thì ngay lập tức bị ni cô này bịt miệng lại

 Nóng: Rộ clip chú tiểu Pháp Tâm Tịnh Thất Bồng Lai gọi ni cô Kỳ Duyên là mẹ, liền bị bịt miệng không cho nói tiếp? - Ảnh 4

Nóng: Rộ clip chú tiểu Pháp Tâm Tịnh Thất Bồng Lai gọi ni cô Kỳ Duyên là mẹ, liền bị bịt miệng không cho nói tiếp? - Ảnh 5
Đoạn cip này được đăng tải trên chính Youtube "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ"

Nóng: Rộ clip chú tiểu Pháp Tâm Tịnh Thất Bồng Lai gọi ni cô Kỳ Duyên là mẹ, liền bị bịt miệng không cho nói tiếp? - Ảnh 6

Nóng: Rộ clip chú tiểu Pháp Tâm Tịnh Thất Bồng Lai gọi ni cô Kỳ Duyên là mẹ, liền bị bịt miệng không cho nói tiếp? - Ảnh 7
Cận mặt ni cô Kỳ Duyên và cũng là người mà chú tiểu Pháp Tâm gọi là "mẹ" trong đoạn clip

Không chỉ vậy, trong 1 đoạn clip khác được netizen soi ra, trong quá trình nói chuyện với mạnh thường quân giúp đỡ, khi được hỏi “con có mẹ không?” thì một chú tiểu bất giác thừa nhận "có mẹ" và người mẹ này chính là là "ni cô" Huyền Trang?!

Ngay sau khi những đoạn clip trên được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đa số đều đặt khi vấn về hành động như có phần che dấu của các ni cô khi các chú tiểu gọi mẹ, bởi vì trước đây công chúng từng biết đến việc những đứa trẻ tại đây không phải là trẻ mồ côi mà có quan hệ huyết thống với các ni cô sinh sống tại đây.

Nóng: Rộ clip chú tiểu Pháp Tâm Tịnh Thất Bồng Lai gọi ni cô Kỳ Duyên là mẹ, liền bị bịt miệng không cho nói tiếp? - Ảnh 8

Nóng: Rộ clip chú tiểu Pháp Tâm Tịnh Thất Bồng Lai gọi ni cô Kỳ Duyên là mẹ, liền bị bịt miệng không cho nói tiếp? - Ảnh 9
Một đoạn clip khác chú tiểu lỡ miệng nhận Ni cô Huyền Trang là mẹ khi trò chuyện với mạnh thường quân

Trước đó, anh Lê Thanh Minh Tùng trong buổi  trò chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng vào tối 24/10 cũng đã vạch trần thủ đoạn trục lợi từ người dân của những người đứng đầu Tịnh thất bằng cách dạy những đứa trẻ nói rằng mình là trẻ mồ côi để lợi dụng tình thương của mọi người. 

 

Theo tờ Pháp Luật và Bạn Đọc đưa tin, vào năm 2015, ông Lê Tùng Vân cùng bà Cao Thị Cúc về ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện.Hiện tại, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú. Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Đồng thời, theo thông tin từ ngành chức năng và báo Long An ngày 22/09/2020 đưa tin thì kết quả xác minh cho thấy số trẻ em, thanh niên sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) đa số là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không phải trẻ em mồ côi, cơ nhỡ.

Ảnh: Chụp màn hình

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