Những ngày qua, cái tên Thiền am bên bờ vũ trụ (tên cũ là Tịnh thất Bồng Lai) ở ấp Lập Thành xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là "điểm nóng" trên mạng xã hội. Vừa qua, ngày 28/10, Nhất Nguyên - người sống tại Thiền am này đã đăng tải thông tin cho biết, Thiền am bị kẻ lạ mặt dùng dao chém thủng cửa. Sau đó, khi bà Cao Thị Cúc (chủ hộ) chạy ra xem thì bị đối tượng này rượt đuổi, doạ dẫm.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Doanh nghiệp Tiếp thị, Hoàn Nguyên cho biết đây không phải lần đầu tiên nơi này bị tấn công. Tuy nhiên, sau ồn ào trên livestream của Lê Thanh Minh Tùng - người tự xưng là con ruột ông Lê Tùng Vân (đứng đầu Thiền am) trên sóng livestream nữ CEO thì sự việc ngày càng nghiêm trọng.