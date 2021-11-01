Vụ 'Thiền am bên bờ vũ trụ' bị kẻ lạ mặt dùng vật 'sắc nhọn' chém thủng cổng sắt: Tất cả đều hoảng sợ, đi chợ cũng không dám

Xã hội 01/11/2021 08:33

Hoàn Nguyên chia sẻ: "Chuyện này đã không còn gây rối nữa mà là uy hiếp, vì thấy chủ nhà họ vẫn tấn công. Chúng tôi sống đạo hạnh, thân cô thế cô, cả đời không động chạm ai hết...".

Những ngày qua, cái tên Thiền am bên bờ vũ trụ (tên cũ là Tịnh thất Bồng Lai) ở ấp Lập Thành xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là "điểm nóng" trên mạng xã hội. Vừa qua, ngày 28/10, Nhất Nguyên - người sống tại Thiền am này đã đăng tải thông tin cho biết, Thiền am bị kẻ lạ mặt dùng dao chém thủng cửa. Sau đó, khi bà Cao Thị Cúc (chủ hộ) chạy ra xem thì bị đối tượng này rượt đuổi, doạ dẫm.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Doanh nghiệp Tiếp thị, Hoàn Nguyên cho biết đây không phải lần đầu tiên nơi này bị tấn công. Tuy nhiên, sau ồn ào trên livestream của Lê Thanh Minh Tùng - người tự xưng là con ruột ông Lê Tùng Vân (đứng đầu Thiền am) trên sóng livestream nữ CEO thì sự việc ngày càng nghiêm trọng.

"Lần đầu tiên thì cứ vài tháng lại có 1 nhóm tới đập cửa. Lần sau là có 1 nhóm đi xe ô tô tông thẳng vào bên trong rồi cầm gậy bóng chày để tấn công. Lần thứ 3 thì họ chọi pháo vào nhà lúc 12h khuya. Còn đến giờ là đã cầm dao dài tới, cô Cao Thị Cúc chạy ra thì sẵn sàng rượt theo khiến tất cả hoảng sợ, đi chợ còn không dám".

Vụ 'Thiền am bên bờ vũ trụ' bị kẻ lạ mặt dùng vật 'sắc nhọn' chém thủng cổng sắt: Tất cả đều hoảng sợ, đi chợ cũng không dám - Ảnh 1
Những vết chém trên cổng sắt ra vào Thiền am - Ảnh: Soha

Sau khi sự việc xảy ra, Thiền am đã nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng địa phương. Hoàn Nguyên chia sẻ: "Chuyện này đã không còn gây rối nữa mà là uy hiếp, vì thấy chủ nhà họ vẫn tấn công. Chúng tôi sống đạo hạnh, thân cô thế cô, cả đời không động chạm ai hết, gây hại bất kì người nào thì họ đòi hỏi chúng tôi sống như thế nào nữa mà đối xử với Thiền am như vậy…".

Về những tin đồn huyết thống, tu tập tại nơi này, Hoàn Nguyên cho biết, tất cả đều là thông tin sai sự thật. Sau nhiều sóng gió, Thiền am vẫn tồn tại là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trong sạch của mình.

Về phía trưởng ấp Lập Thành cho hay, nhóm người sống trong Thiền Am khá kín tiếng, ít tiếp xúc với người bên ngoài, thường xuyên đóng kín cửa nên không ai rõ tình trạng bên trong thế nào. Đáng nói, 2 năm trở lại đây, địa phương cũng nhiều lần tham gia xử lý các vụ việc liên quan đến nơi này.

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Nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng cho rằng Diễm My đáng thương hơn đáng trách. Đồng thời, nữ CEO cũng tâm sự bản thân là một người mẹ nên hiểu, thông cảm cho hoàn cảnh của Diễm My và gia đình.

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