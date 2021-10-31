Lùm xùm 'bủa vây', Tịnh thất Bồng Lai vẫn hào hứng ăn mừng kênh Youtube đạt 2 triệu lượt đăng ký

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng cùng Lê Thanh Minh Tùng lên sóng, dư luận không khỏi hoang mang vì "những góc khuất" tại Tịnh thất Bồng Lai. Họ bị tố có mối quan hệ huyết thống nhập nhằng. Thậm chí, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai còn được cho là có những hành động trái với luân thường đạo lý. Hiện cuộc chiến giữa bà chủ Đại Nam và người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai – ông Lê Tùng Vân vẫn chưa có hồi kết thúc.

Trong lần xuất hiện gần đây nhất vào tối 30/10, bà Phương Hằng lại có đôi lời nhắn nhủ với ông Lê Tùng Vân. Theo đó, bà Phương Hằng tuyên bố sẽ nâng mức “đền bù” lên tới 300 tỷ, tức gấp 15 lần so với trước, nếu mọi thông tin về ông Vân trước đó là sai sự thật.