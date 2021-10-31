Lùm xùm 'bủa vây', Tịnh thất Bồng Lai vẫn hào hứng ăn mừng kênh Youtube đạt 2 triệu lượt đăng ký

Dù trong cuộc "đấu tố" liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, Tịnh Thất Bồng Lai vẫn vui vẻ tổ chức ăn mừng rất thoải mái và vui vẻ.
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Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng cùng Lê Thanh Minh Tùng lên sóng, dư luận không khỏi hoang mang vì "những góc khuất" tại Tịnh thất Bồng Lai. Họ bị tố có mối quan hệ huyết thống nhập nhằng. Thậm chí, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai còn được cho là có những hành động trái với luân thường đạo lý. Hiện cuộc chiến giữa bà chủ Đại Nam và người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai – ông Lê Tùng Vân vẫn chưa có hồi kết thúc.
Trong lần xuất hiện gần đây nhất vào tối 30/10, bà Phương Hằng lại có đôi lời nhắn nhủ với ông Lê Tùng Vân. Theo đó, bà Phương Hằng tuyên bố sẽ nâng mức “đền bù” lên tới 300 tỷ, tức gấp 15 lần so với trước, nếu mọi thông tin về ông Vân trước đó là sai sự thật.
Dù trên mạng xã hội vẫn đang xôn xao về các vụ việc xoay quanh Tịnh thất Bồng Lai nhưng những người của Tịnh thất Bồng Lai vẫn khá bình tĩnh và vui vẻ đón nhận những tin vui của mình. Cụ thể, kênh YouTube chính của những đứa trẻ ở đây vừa đạt 2 triệu người theo dõi. Đồng thời, một kênh YouTube khác của họ cũng đã có hơn 100 nghìn lượt đăng ký, giành nút bạc dù chỉ mới hoạt động được 1 tháng.
Theo chia sẻ, các thành viên đều vui vẻ tham gia các tiết mục văn nghệ. Để ăn mừng, những người sống ở nơi này đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Họ tự nấu chè, bánh xèo và ca hát cùng nhau. Với thái độ này, dường như họ không mấy bận tâm đến loạt ồn ào đang vướng phải.