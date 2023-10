TP.HCM: Sở GD-ĐT đề xuất 'mở cửa' trường học đón học sinh ở địa bàn vùng dịch cấp độ 1, 2

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, vào chiều 27/10, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM trình UBND TP.HCM dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại trường học trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, Sở cũng ưu tiên cơ sở giáo dục đủ điều kiện về an toàn, phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và ổn định xã hội.

Phương án mở cửa trường học trở lại sẽ thiết kế theo cấp độ dịch từng địa phương.

Học sinh ở địa bàn dịch cấp độ 1, 2 dự kiến sẽ đi học trực tiếp sớm - Ảnh minh họa: Người lao động

Cụ thể, địa bàn cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ tổ chức dạy trực tiếp, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường. Những cơ sở giáo dục ngoài công lập, nếu đảm bảo các điều kiện an toàn có thể bố trí nội trú, bán trú, xe đưa rước học sinh....Đồng thời đảm bảo giãn cách, đảm bảo đánh giá an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục.