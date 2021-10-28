TP.HCM: Sở GD-ĐT đề xuất 'mở cửa' trường học đón học sinh ở địa bàn vùng dịch cấp độ 1, 2

Xã hội 28/10/2021 09:43

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM đề xuất lên UBND TP. HCM về kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp đối với các vùng dịch cấp 1 và 2.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, vào chiều 27/10, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM trình UBND TP.HCM dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại trường học trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, Sở cũng ưu tiên cơ sở giáo dục đủ điều kiện về an toàn, phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và ổn định xã hội.

Theo Sở GD-ĐT, để mở cửa trở lại, các ngành hoạt động, phục hồi kinh tế, phải tính toán cho học sinh quay lại trường. Đây là điều kiện rất quan trọng giúp các địa phương sớm ổn định, giúp phụ huynh yên tâm đi làm. Việc tận dụng khoảng thời gian học trực tiếp vừa là điều kiện rất cần thiết để đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa là điều kiện cơ bản để ổn định xã hội.

Phương án mở cửa trường học trở lại sẽ thiết kế theo cấp độ dịch từng địa phương. 

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Học sinh ở địa bàn dịch cấp độ 1, 2 dự kiến sẽ đi học trực tiếp sớm - Ảnh minh họa: Người lao động

Cụ thể, địa bàn cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ tổ chức dạy trực tiếp, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường. Những cơ sở giáo dục ngoài công lập, nếu đảm bảo các điều kiện an toàn có thể bố trí nội trú, bán trú, xe đưa rước học sinh....Đồng thời đảm bảo giãn cách, đảm bảo đánh giá an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, các trường Đại học được tổ chức dạy học trực tiếp nếu đáp ứng bộ tiêu chí an toàn, giảng viên và sinh viên được tiêm đủ liều vắc-xin.

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Học sinh ở địa bàn dịch cấp độ cấp 3,4 vẫn sẽ học trực tuyến - Ảnh minh họa: Internet

Ở các địa bàn được xác định dịch ở cấp 3 (nguy cơ cao): Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài lớp học. Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp, với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy học trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6, 9 và 12. Đồng thời tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, học viên, sinh viên bố trí lệch ca, lệch giờ, không tập trung đông người, giãn cách tối đa...

Các địa bàn được xác định ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) tổ chức hình thức dạy học trực tuyến trên truyền hình, giao bài tự học. Đồng thời, giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo hình thức phù hợp, phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, học qua truyền hình.

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