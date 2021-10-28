TP.HCM: Sở GD-ĐT đề xuất 'mở cửa' trường học đón học sinh ở địa bàn vùng dịch cấp độ 1, 2

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, vào chiều 27/10, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM trình UBND TP.HCM dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại trường học trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, Sở cũng ưu tiên cơ sở giáo dục đủ điều kiện về an toàn, phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và ổn định xã hội.

Theo Sở GD-ĐT, để mở cửa trở lại, các ngành hoạt động, phục hồi kinh tế, phải tính toán cho học sinh quay lại trường. Đây là điều kiện rất quan trọng giúp các địa phương sớm ổn định, giúp phụ huynh yên tâm đi làm. Việc tận dụng khoảng thời gian học trực tiếp vừa là điều kiện rất cần thiết để đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa là điều kiện cơ bản để ổn định xã hội.