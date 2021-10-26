51 chốt, trạm kiểm soát được tháo dỡ toàn bộ ở cửa ngõ ra vào TP. HCM

Bắt đầu từ ngày 26/10, các chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các tuyến đường, cửa ngõ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh giáp với các tỉnh sẽ ngừng hoạt động.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Ngô Minh Châu đề xuất tạm ngưng triển khai các chốt, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Cụ thể, 51 chốt, trạm kiểm soát sẽ tạm ngừng hoạt động từ 18 giờ ngày hôm nay 26-10. Phó Chủ tịch UBND TP. HCM giao Công an Thành phố phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục tuần tra kiểm soát lưu động, chỉ đạo các tổ tuần tra lưu động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch tại các khu vực bến xe, ga tàu, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa, hành khách liên tỉnh. Đặc biệt, kiểm tra, xử phạt vi phạm về nồng độ cồn đối với người lưu thông vi phạm.

Song song đó, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cũng giao Sở GTVT phối hợp Công an Thành phố kiểm tra các tiêu chí, quy định về hoạt động vận tải hàng hóa, vận tải hành khách của các đơn vị trên địa bàn. Đồng thời, giao Sở Y tế kiểm soát công tác phòng chống dịch tại khu vực bến xe, sân bay, ga tàu, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa, hành khách liên tỉnh. Tiến hành tháo dỡ các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ ra vào TP. HCM - Ảnh: Người lao động Ở một diễn biến có liên quan, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hòa Bình đã ký công văn khẩn gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Công an TP. HCM, Bộ Tư lệnh TP. HCM và UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức về tổ chức hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn thành phố, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Theo đó, UBND TP. HCM giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn thành phố theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải tại Quyết định 1812 ngày 16-10, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân - Ảnh: Người lao động UBND TP. HCM chỉ đạo không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp cụ thể theo quy định tại Quyết định 4800 ngày 12-10 của Bộ Y tế, Quyết định 1812 và hướng dẫn của Sở Y tế TP. HCM. Trường hợp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định mới về phòng chống dịch khác với quy định tại Công văn này thì thực hiện theo quy định mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê 23 tỉnh, thành đã cho học sinh đi học trực tiếp Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước còn 25 tỉnh, thành chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp. 15 địa phương đã cho học sinh một số vùng an toàn được đến lớp, còn lại học trực tuyến kết hợp truyền hình.

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