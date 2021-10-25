Những tiêu chí để các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TP.HCM được mở bán tại chỗ

Xã hội 25/10/2021 11:03

Dự thảo trình UBND TP.HCM của Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố ra những tiêu chí dành cho khách ăn, uống tại chỗ phải thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế trong phòng, chống COVID-19.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ, nội dung trong dự thảo trình UBND TP.HCM của Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố quy định: "Khách ăn, uống tại chỗ phải thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế trong phòng, chống COVID-19"

Cũng trong dự thảo, bộ tiêu chí không bắt buộc quy định số người được đến cơ sở kinh doanh trong một thời điểm. Song, hoạt động kinh doanh tại chỗ cần đáp ứng các tiêu chí tùy vào cấp độ dịch nơi kinh doanh, cơ sở thực hiện hạn chế số người bán, người mua thực phẩm cùng một thời điểm sẽ theo hướng dẫn của ngành y tế.

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Các cơ sở cũng phải có kế hoạch và tự chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế - Ảnh: Tuổi trẻ

6 tiêu chí để các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở TP.HCM được hoạt động:

1. Cơ sở phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và có đăng ký mã QR tại đại chỉ http://antoan-covid.tphcm.gov.vn/.

2. Đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở phải thực hiệ- đúng theo quy định (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người…)

3. Các cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; bố trí khu vực giao – nhận sản phẩm; trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng 1 lần.

4. Người lao động, người đến cơ sở (người giao hận hàng, khách hàng, người liên hệ cơ sở…) phải tuân thủ nguyên tắc 5K, phải thực hiện quét mã QR và thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (khai báo y tế, tiêm ngừa vắc xin,thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính với COVID-19…)

5. Tùy vào cấp độ dịch tại nơi kinh doanh, cơ sở thực hiện hạn chế số lượng người bán, mua thực phẩm cùng một thời điểm theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch.

6. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ: không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín; không bán rượu, bia. Khách ăn, uống tại chỗ phải đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn ngành y tế trong phòng chống dịch COVID-19.

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Khách ăn, uống tại chỗ phải thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế trong phòng, chống COVID-19 Ảnh: Tuổi trẻ

Mặc dù không quy định cụ thể giãn cách 2m và thời gian hoạt động nhưng bộ tiêu chí mới quy định người lao động, người đến cơ sở (giao nhận hàng, khách hàng…) phải tuân thủ nguyên tắc "5K", quét mã QR và thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các cơ sở cũng phải có kế hoạch và tự chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Đồng thời, với thực trạng tình hình dịch bệnh mỗi địa phương mỗi khác, việc chia theo vùng, theo cấp độ dịch giúp phù hợp với thực tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

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