Bé gái 2 tuổi bị bạn đánh hội đồng trong lớp: giáo viên chủ nhiệm lớp không có mặt, giáo viên phụ đi lấy cơm trưa

Xã hội 24/10/2021 20:00

Ngay tại thời điểm bé gái 2 tuổi bị bạn đánh, đạp liên tục, giáo viên đã không có mặt trong lớp để can thiệp kịp thời.

Theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, vào khoảng 10h48 phút ngày 23/10 tại cơ sở mầm non Vân Vũ (thuộc thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) xảy ra sự việc cháu Tr. (3 tuổi, học sinh trường mầm non Tăng Tiến, được gửi tại nhóm trẻ vào các ngày thứ 7 hàng tuần) đã cắn và đánh cháu Q. (22 tháng tuổi). 

Video cho thấy bé gái 2 tuổi đang ngồi sát tường thì bị một bé trai chạy đến đạp vào người. Song, tại thời điểm xảy ra sự việc, cô Thân Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp và là chủ nhóm trẻ, không có mặt. Cô Hoàng Thị Chuyên, giáo viên phụ của lớp, đang đi lấy cơm trưa.

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Bé gái bị bé trai đánh và đạp liên tục vào người - Ảnh: chụp màn hình

Vào lúc 10h52, sau khi nghe tiếng trẻ khóc, cô Chuyên quay lại, thấy bé Q. bị cắn nên bế ra ngoài lau người và xoa cho cháu. Ngay sau đó, cô Chuyên đã báo sự việc cho chủ nhóm trẻ. Gia đình bé gái được chủ nhóm trẻ gọi điện thông báo con mình bị bạn cắn và xin lỗi qua điện thoại.

Sau khi bé gái được ông nội đến đón về, mẹ của bé phát hiện trên người con có nhiều vết thương nên đã chụp ảnh gửi cho bà Thân Thị Vân, trách giáo viên không quản lý lớp khiến con mình bị bạn đánh. Đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại sự việc được bà Thân Thị Vân gửi cho mẹ của bé gái. Sau sự việc trên, bà Thân Thị Vân và cô giáo phụ của lớp đã đến gặp gia đình xin lỗi.

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Vết tích của bé gái bị bạn đánh bầm tím - Ảnh: Internet

Sáng 24/10, phòng GD&ĐT, UBND xã đã đến gia đình bé gái để thăm hỏi và đề nghị gia đình đưa cháu đi khám.  Đồng thời, lãnh đạo UBND xã Tăng Tiến cho biết, chính quyền đã tạm đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục tuổi thơ Vân Vũ. Theo lãnh đạo UBND xã Tăng Tiến, cơ sở trông dạy trẻ này có giáo viên không đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, cơ sở này tuyển nhận trẻ ở lẫn lộn 2 tuổi với 3, 4 tuổi.

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