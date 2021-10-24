NÓNG: TP. HCM thông báo về cấp độ dịch ở mức 'nguy cơ trung bình', căn cứ để 'mở cửa' lại các hoạt động

Xã hội 24/10/2021 16:38

Vào ngày 24-10, UBND TP. HCM đã có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, UBND TP HCM thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tính đến ngày 24-10 như sau:

- Đối với cấp TP. HCM: cấp độ 2 (vùng vàngnguy cơ trung bình).

- Đối với cấp quận, huyện và TP Thủ Đức:

Đạt cấp độ 1: có 9/22 địa phương (vàng xanh – bình thường mới), gồm TP Thủ Đức, quận 1, quận 7, quận 8, quận 10, Gò Vấp, Tân Bình, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi

Đạt cấp độ 2: có 12/22 địa phương (vàng vàng – nguy cơ trung bình), gồm quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 11, quận 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn

Đạt cấp độ 3: có 1/22 địa phương (vùng cam – nguy cơ cao) là quận Bình Tân.

Ngoài ra, TP HCM cũng đánh giá cấp độ dịch ở cấp phường, xã, thị trấn. Theo đó có 199/312 địa phương đạt cấp độ 1; 96/312 địa phương đạt cấp độ 2 và 17/312 địa phương đạt cấp độ 3.

cap do dich covid 19
Sau khi hoàn tất đánh giá cấp độ dịch, TP.HCM sẽ mở lại các hoạt động, dịch vụ tương ứng, tại nhiều vùng xanh - Ảnh: Người lao động

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cùng đề nghị các sở, ban, ngành UBND các quận huyện và TP Thủ Đức căn cứ vào cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn” trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẽ căn cứ vào cấp độ để mở cửa lại các hoạt động. Cụ thể, TP. HCM sẽ mở dần các dịch vụ ăn uống tại chỗ, dịch vụ khác để người dân phát triển sinh kế. 

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Từ khóa:   cấp độ dịch Covid-19 vùng vàng nguy cơ trung bình

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