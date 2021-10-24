Chìm sà lan ở huyện Cần Giờ: 1 người mất tích, 4 người thoát nạn

Xã hội 24/10/2021 11:23

Một sà lan bất ngờ chìm dần tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) khiến 1 người mất tích và 4 người khác thoát nạn.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, vào hơn 9 giờ ngày 24/10, Công an huyện Cần Giờ đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM đang tiến hành tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm sà lan ở khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, sà lan (SG3069) đang neo đậu để xuống hàng từ tàu chở hàng quốc tịch Ireland ở khu vực sông Gò Gia, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM thì bất ngờ chìm dần. Vụ việc khiến cho 5 người trên sà lan rơi xuống sông mất tích.

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Khu vực xà lan bị chìm - Ảnh: TTXVN

Theo cung cấp thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, trên sà lan lúc này có 5 thuyền viên, trong đó 4 thuyền viên đã kịp thời nhảy ra ngoài và bơi đến các phương tiện neo đậu gần đó, gồm: Ông Phạm Văn Chiều (SN 1970, thuyền trưởng), ông Nguyễn Văn Tánh (SN 1968, máy trưởng), ông Tăng Văn Phúc (SN 1988, thuyền viên) và ông Hồ Văn Thất (SN 1974). Hiện còn 1 thuyền viên là ông P. S. L (SN 1999, quê Nghệ An) mất tích, nghi do bị kẹt trong cabin sau lái không thoát được ra ngoài.

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àn lan bị chìm cùng 2.000 lít dầu DO và 600 tấn mật - Ảnh: TTXVN

Ngay tại thời điểm sà lan bị chìm, trên phương tiện có 600 tấn mật và 2.000 lít dầu DO. Lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh nhanh chóng tìm kiếm người mất tích và triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, chống tràn dầu.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Cần Giờ phối hợp cùng Phòng PC07, Công an TP.HCM đã có mặt tiến hành tìm kiếm cứu được 4 người lên. Tuy nhiên, 1 người còn lại đang được lực lượng tìm kiếm.

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