Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn mới về dạy học trực tiếp dành cho học sinh

Xã hội 22/10/2021 12:07

Theo Bộ GD-ĐT do dịch Covid-19, thời gian qua nhiều địa phương, cơ sở giáo dục đã phải cho học sinh tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Bộ GD- ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, đánh giá, phân loại kết quả học tập trực tuyến, qua truyền hình của các nhóm đối tượng học sinh để điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp điều kiện thực tế và tình hình kiểm soát dịch Covid-19 tại địa phương.

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Việc kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập - Ảnh: Vietnamnet

Nhà trường cần tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh có điều kiện học trực tuyến; dạy bổ sung những nội dung kiến thức còn thiếu kết hợp với ôn tập, củng cố nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh không có điều kiện học trực tuyến, nhất là đối với các học sinh không tiếp cận được truyền. Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức.

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Đối với trẻ mầm non, đội ngũ nhà giáo cần chia sẻ khó khăn, hết lòng vì học sinh - Ảnh: Internet

Riêng đối với giáo dục mầm non, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, chia sẻ khó khăn, hết lòng vì học sinh, các thầy, cô giáo cần hướng dẫn tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức cho các đối tượng học sinh bảo đảm chất lượng; không thu thêm kinh phí để tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh.

Đối với tổ chức dạy học trực tuyến, theo Bộ GD-ĐT cần duy trì tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình phù hợp với kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp. Đối với các trường cho học sinh đi học bình thường, tiếp tục sử dụng hệ thống học liệu dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình hỗ trợ dạy học trực tiếp. Đối với các trường, chia nhóm cho học sinh đến trường học tập, tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp với các nội dung phù hợp để bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình.

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Nhà trường cùng phụ huynh cần bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng các thiết bị điện tử - Ảnh: Internet

Tiếp tục xây dựng các video bài giảng hỗ trợ dạy học trực tuyến giúp học sinh có thể tự học để giảm thời gian tổ chức dạy học trực tuyến trực tiếp và phát triển năng lực tự học cho học sinh theo hướng dẫn tăng cường năng lực dạy học trực tuyến của Bộ GD- ĐT.

Bộ cũng yêu cầu các trường tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh học tập trực tuyến, học tập qua truyền hình bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng các thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại) và an toàn thông tin trên môi trường mạng.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 học tập trực tiếp an toàn cho trẻ

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