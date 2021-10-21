Bộ Lao động đề xuất hỗ trợ tiền mặt cho 4 nhóm đối tượng nữ, trẻ mồ côi khó khăn do COVID-19

Kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 127 tỉ đồng để hỗ trợ 4 nhóm đối tượng là lao động nữ, nữ nhân viên y tế tuyến đầu, trẻ mồ côi và mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ, Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã đề xuất nghị quyết hỗ trợ phụ nữ, trẻ mồ côi khó khăn do COVID-19. Đồng thời, kinh phí dự kiến hơn 127 tỉ đồng để hỗ trợ 4 nhóm đối tượng là lao động nữ, nữ nhân viên y tế tuyến đầu, trẻ mồ côi và mẹ Việt Nam anh hùng. Trong dự thảo của Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã nêu rõ là hỗ trợ lao động nữ là F0, đang mang thai hoặc sinh con tính từ ngày 23-1 đến 31-12 được hưởng 2 triệu đồng/người. Dự kiến, khoảng 2.000 người sẽ thụ hưởng với tổng kinh phí 4 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tặng quà cho con công nhân lao động mồ côi do COVID-19 - Ảnh: Tuổi trẻ Đối với nữ nhân viên y tế tuyến đầu tại nơi thực hiện chỉ thị 16, cơ sở điều trị, tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 1-5 đến 31-12 được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Người nhận hỗ trợ phải có chức danh nghề nghiệp chuyên môn y tế, sinh viên, học sinh cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, gồm lực lượng vũ trang hoặc y tế trung ương, địa phương, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách. Khoảng 100.000 người sẽ được hưởng với kinh phí dự kiến khoảng 100 tỉ đồng từ ngân sách trung ương. Bộ Lao động, thương binh và xã hội cũng đề xuất hỗ trợ 4.615 bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng. Mức hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi mẹ và trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa trung ương.

Trong đợt dịch COVID-19, hơn 2.600 trẻ mồ côi - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, trẻ mồ côi do đại dịch tính từ ngày 23-1 đến 31-12 cũng được đề xuất hỗ trợ. Dự kiến có 80 em mồ côi cả cha lẫn mẹ được hỗ trợ 20 triệu đồng/em và 2.500 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ nhận 5 triệu đồng/em. Kinh phí hơn 14 tỉ đồng trích từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Theo thống kê sơ bộ trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, có hơn 2.600 trẻ mồ côi. Phần lớn các em đến từ các địa phương phía Nam như TP.HCM (1.584 em), Bình Dương (233 em), Long An (85 em), Đồng Tháp (72 em). Hiện tại, dự thảo đang được lấy ý kiến bộ ngành liên quan để hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

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