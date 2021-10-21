Bộ Lao động đề xuất hỗ trợ tiền mặt cho 4 nhóm đối tượng nữ, trẻ mồ côi khó khăn do COVID-19

Xã hội 21/10/2021 11:33

Kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 127 tỉ đồng để hỗ trợ 4 nhóm đối tượng là lao động nữ, nữ nhân viên y tế tuyến đầu, trẻ mồ côi và mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ, Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã đề xuất nghị quyết hỗ trợ phụ nữ, trẻ mồ côi khó khăn do COVID-19. Đồng thời, kinh phí dự kiến hơn 127 tỉ đồng để hỗ trợ 4 nhóm đối tượng là lao động nữ, nữ nhân viên y tế tuyến đầu, trẻ mồ côi và mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong dự thảo của Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã nêu rõ là hỗ trợ lao động nữ là F0, đang mang thai hoặc sinh con tính từ ngày 23-1 đến 31-12 được hưởng 2 triệu đồng/người. Dự kiến, khoảng 2.000 người sẽ thụ hưởng với tổng kinh phí 4 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

covid 19
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tặng quà cho con công nhân lao động mồ côi do COVID-19  - Ảnh: Tuổi trẻ

Đối với nữ nhân viên y tế tuyến đầu tại nơi thực hiện chỉ thị 16, cơ sở điều trị, tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 1-5 đến 31-12 được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Người nhận hỗ trợ phải có chức danh nghề nghiệp chuyên môn y tế, sinh viên, học sinh cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, gồm lực lượng vũ trang hoặc y tế trung ương, địa phương, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách. Khoảng 100.000 người sẽ được hưởng với kinh phí dự kiến khoảng 100 tỉ đồng từ ngân sách trung ương. 

Bộ Lao động, thương binh và xã hội cũng đề xuất hỗ trợ 4.615 bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng. Mức hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi mẹ và trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa trung ương.

covid 19 1
Trong đợt dịch COVID-19, hơn 2.600 trẻ mồ côi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trẻ mồ côi do đại dịch tính từ ngày 23-1 đến 31-12 cũng được đề xuất hỗ trợ. Dự kiến có 80 em mồ côi cả cha lẫn mẹ được hỗ trợ 20 triệu đồng/em và 2.500 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ nhận 5 triệu đồng/em. Kinh phí hơn 14 tỉ đồng trích từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Theo thống kê sơ bộ trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, có hơn 2.600 trẻ mồ côi. Phần lớn các em đến từ các địa phương phía Nam như TP.HCM (1.584 em), Bình Dương (233 em), Long An (85 em), Đồng Tháp (72 em). Hiện tại, dự thảo đang được lấy ý kiến bộ ngành liên quan để hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

Dừng kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19, nhưng TP.HCM vẫn duy trì các chốt kiểm soát cửa ngõ 24/24

Dừng kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19, nhưng TP.HCM vẫn duy trì các chốt kiểm soát cửa ngõ 24/24

Từ nay đến hết ngày 30/11, lực lượng CSGT sẽ duy trì 12 chốt kiểm soát cửa ngõ và 39 chốt tại các khu vực giáp ranh TP.HCM 24/24.

Xem thêm
Từ khóa:   hỗ trợ tiền mặt COVID-19 trẻ mồ côi

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 52 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số