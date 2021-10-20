Bé trai 2 tuổi mất tích ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã được gia đình tìm thấy thi thể cách nhà 600m. Ngay sau đó, cư dân mạng đã "tràn" vào trang cá nhân của người thân để chia buồn và động viên gia đình vượt qua mất mát lớn.

Theo thông tin được Tuổi Trẻ chia sẻ, trước đó vào ngày 15/10, mẹ bé H. và bé chơi trước nhà. Sau khi mẹ bé quay vào trong nhà rồi trở ra thì không thấy bé. Ngay sau khi bé trai 2 tuổi mất tích, cả nhà tổ chức tìm kiếm đồng thời báo chính quyền địa phương. Liên quan tới vụ việc, Tổ Quốc thông tin vào khoảng 12h trưa ngày 20/10, người dân tại xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể cháu L.G.H (2 tuổi) nạn nhân bị mất tích vào trưa ngày 15/10.

Sau 5 ngày người thân, chính quyền và người dân đi tìm không có tung tích về cháu bé thì trưa nay trong lúc đi qua lô cao su gần nhà, người dân trong khu vực đã phát hiện thi thể bé dưới suối. Người lao động thông tin thêm, khu vực phát hiện ra thi thể cháu bé rất rậm rạp, khó đi. Thi thể cháu H. được tìm thấy khi mắc vào một cành cây.

Lực lượng chức năng và gia đình phát hiện bé trai mất tích dưới con suối - Ảnh: Internet Suốt những ngày qua sự việc bé L.G.H. mất tích đầy bí ẩn nhận được sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội, ai cũng mong sẽ tìm được bé càng sớm càng tốt, trở về an toàn nhanh nhất. Song, sau 5 ngày với sự tìm kiếm của hàng trăm người không có tung tích, phép màu đã không xảy ra với bé và gia đình. Sau khi nghe "tin dữ", rất nhiều người đã vào trang Facebook cá nhân của chị N. - mẹ cháu bé để lại bình luận chia buồn, san sẻ nỗi đau mất mát quá lớn với gia đình. Nhiều người đã vào trang cá nhân của mẹ cháu bé để lại bình luận chia buồn - Ảnh: chụp màn hình Hàng nghìn bình luận để lại dưới bài đăng về bé trên trang cá nhân của người mẹ như: "Chia buồn cùng gia đình, mong gia đình mạnh mẽ vượt qua nỗi dâu này, vô cùng xót xa. Mong em bé ra đi thanh thản, sớm được siêu thoát. Thương em nhiều" "Mẹ ơi đường buồn nữa nhé, con đi xa thật rồi. Duyên mẹ con tới đây là hết thật rồi. Thương em quá, theo dõi hoài mong cho bé sớm về với ba mẹ mà không kịp rồi" "Hôm nay 20/10 là ngày con phải cầm hoa tặng mẹ con nhưng hôm nay con tặng mẹ món quà lớn quá, mong con yên nghỉ nhé" "Chia buồn cùng gia đình, thương con quá"... Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

NÓNG: Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương Bé trai 2 tuổi mất tích trưa ngày 15/10, sau 5 ngày tìm kiếm thi thể bé được tìm thấy dưới suối cách nhà nạn nhân không xa.

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