Tại bệnh viện Langone ở Mỹ, một quả thận lợn đã được cấy ghép vào cơ thể người mà không bị hệ thống miễn dịch của người nhận đào thải, mở ra những hy vọng lớn của người bệnh.

Theo chia sẻ từ CNA, tại bệnh viện Langone ở New York (Mỹ), ca cấy ghép thận lợn đã được cấy ghép vào cơ thể người mà không bị hệ thống miễn dịch của người nhận đào thải. Cụ thể, các bác sĩ đã sử dụng một con lợn có gen đã bị thay đổi để các mô của nó không còn chứa một loại phân tử có thể kích hoạt sự đào thải ngay lập tức ở người tiếp nhận.

Bệnh viện Langone cho biết, bệnh nhân chết não và có dấu hiệu rối loạn chức năng thận. Gia đình nữ bệnh nhân đồng ý cho cấy ghép thử nghiệm trước khi rút ống thở.

Các bác sĩ trong ca phẫu thuật ghép thận lợn cho người ở Mỹ - Ảnh: NYU

Trong 3 ngày, quả thận được ghép với các mạch máu và để bên ngoài cơ thể người bệnh nhằm giúp các bác sĩ dễ dàng thao tác.

Tiến sĩ Robert Montgomery, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết kết quả kiểm tra chức năng của quả thận được cấy ghép là khá bình thường. Ông cho biết thêm: "Quả thận đã tạo ra lượng nước tiểu như mong đợi từ một quả thận người được cấy ghép, và không có bằng chứng nào về sự đào thải mạnh mẽ, vốn sẽ được chứng kiến gần như ngay lập tức nếu quả thận lợn chưa được biến đổi khi cấy ghép vào động vật linh trưởng không phải người".

Kết quả kiểm tra chức năng của quả thận được cấy ghép là khá bình thường - Ảnh: NYU

Tiến sĩ Montgomery cũng cho biết, thí nghiệm ghép thận ở NYU sẽ mở đường cho các thử nghiệm ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, có thể diễn ra trong một hoặc hai năm tới. Những thử nghiệm đó có thể xem xét phương pháp này như một giải pháp ngắn hạn cho những bệnh nhân thận nặng, trong thời gian chờ đợi được ghép thận người.

Tại Mỹ, hiện có gần 107.000 người đang chờ được cấy ghép nội tạng, trong đó có hơn 90.000 chờ ghép thận. Những người chờ ghép thường phải đợi trung bình 3 – 5 năm. Trong mấy thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu nỗ lực để biến khả năng cấy ghép nội tạng động vật cho người trở thành hiện thực, nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn cơ thể phản ứng đào thải.

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