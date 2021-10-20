Ca cấy ghép thận lợn trên cơ thể người đầu tiên thành công, mở ra hy vọng lớn cho nhiều người bệnh

Tin y tế 20/10/2021 13:02

Tại bệnh viện Langone ở Mỹ, một quả thận lợn đã được cấy ghép vào cơ thể người mà không bị hệ thống miễn dịch của người nhận đào thải, mở ra những hy vọng lớn của người bệnh.

Theo chia sẻ từ CNA, tại bệnh viện Langone ở  New York (Mỹ), ca cấy ghép thận lợn đã được cấy ghép vào cơ thể người mà không bị hệ thống miễn dịch của người nhận đào thải. Cụ thể, các bác sĩ đã sử dụng một con lợn có gen đã bị thay đổi để các mô của nó không còn chứa một loại phân tử có thể kích hoạt sự đào thải ngay lập tức ở người tiếp nhận.

Bệnh viện Langone cho biết, bệnh nhân chết não và có dấu hiệu rối loạn chức năng thận. Gia đình nữ bệnh nhân đồng ý cho cấy ghép thử nghiệm trước khi rút ống thở.

ca cay ghep than
Các bác sĩ trong ca phẫu thuật ghép thận lợn cho người ở Mỹ - Ảnh: NYU

Trong 3 ngày, quả thận được ghép với các mạch máu và để bên ngoài cơ thể người bệnh nhằm giúp các bác sĩ dễ dàng thao tác.

Tiến sĩ Robert Montgomery, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết kết quả kiểm tra chức năng của quả thận được cấy ghép là khá bình thường. Ông cho biết thêm: "Quả thận đã tạo ra lượng nước tiểu như mong đợi từ một quả thận người được cấy ghép, và không có bằng chứng nào về sự đào thải mạnh mẽ, vốn sẽ được chứng kiến gần như ngay lập tức nếu quả thận lợn chưa được biến đổi khi cấy ghép vào động vật linh trưởng không phải người".

ca cay ghep than 1
Kết quả kiểm tra chức năng của quả thận được cấy ghép là khá bình thường - Ảnh: NYU

Tiến sĩ Montgomery cũng cho biết, thí nghiệm ghép thận ở NYU sẽ mở đường cho các thử nghiệm ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, có thể diễn ra trong một hoặc hai năm tới. Những thử nghiệm đó có thể xem xét phương pháp này như một giải pháp ngắn hạn cho những bệnh nhân thận nặng, trong thời gian chờ đợi được ghép thận người.

Tại Mỹ, hiện có gần 107.000 người đang chờ được cấy ghép nội tạng, trong đó có hơn 90.000 chờ ghép thận. Những người chờ ghép thường phải đợi trung bình 3 – 5 năm. Trong mấy thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu nỗ lực để biến khả năng cấy ghép nội tạng động vật cho người trở thành hiện thực, nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn cơ thể phản ứng đào thải.

Bạc Liêu phong toả khẩn cấp một công ty thủy sản, phát hiện 50 ca dương tính với Covid-19

Bạc Liêu phong toả khẩn cấp một công ty thủy sản, phát hiện 50 ca dương tính với Covid-19

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khẩn cấp Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi (Bạc Liêu) sau khi phát hiện thêm 49 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Xem thêm
Từ khóa:   tin vui ngành y phẫu thuật cấy ghép ca cấy ghép thận

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 34 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 34 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 7 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại