Bạc Liêu phong toả khẩn cấp một công ty thủy sản, phát hiện 50 ca dương tính với Covid-19

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khẩn cấp Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi (Bạc Liêu) sau khi phát hiện thêm 49 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Theo chia sẻ thông tináng 20/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu cho biết trong 24 giờ qua, đơn vị ghi nhận 100 F0 qua xét nghiệm RT-PCR. 50 trường được phát hiện trong cộng đồng là công nhân Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi ở phường 1, thị xã Giá Rai.

Trong 50 F0 còn lại, 2 trường hợp ghi nhận tại điểm cách ly tại nhà và 48 người về từ TP.HCM (8), Bình Dương (29), Đồng Nai (10), Bình Phước (1), Lâm Đồng (1).

Bạc Liêu xét nghiệm, truy vết F0 - Ảnh: Internet

Lãnh đạo CDC tỉnh Bạc Liêu cho biết ổ dịch tại Công ty Tấn Khởi được phát hiện khi một công nhân thủy sản vào bệnh viện khám bệnh. Ngay sau khi phát hiện người này nhiễm nCoV, cơ quan chức năng lấy mẫu tất cả công nhân của doanh nghiệp để xét nghiệm, qua đó phát hiện thêm 49 F0.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, UBND thị xã Giá Rai đã ra quyết định phong tỏa Công ty Tấn Khởi. Cơ quan chức năng đang truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc gần với các F0 tại công ty thủy sản này.

Người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm để chung tay đẩy lùi dịch bệnh - Ảnh: Internet

Từ khi dịch bùng phát đến nay, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 1.051 F0, trong đó 52 người nhập cảnh. Đến nay, địa phương có 495 bệnh nhân xuất viện, đang điều trị 550 người.

Tình hình dịch bệnh hiện vẫn diễn biến phức tạp nên mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, hạn chế ra đường khi không cần thiết...

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