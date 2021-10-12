Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trước 15/10

Tin y tế 12/10/2021 15:59

Trước 15/10, Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Được biết, chương trình tiêm chủng quốc gia đang xây dựng tài liệu tập huấn về việc tiêm vaccine cho trẻ em.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, vào chiều ngày 11/10, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành nhằm đánh giá công tác tiêm vaccine phòng COVID-19.

Cục Y tế dự phòng và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, tính đến hết ngày 10/10, nước ta đã tiếp nhận 87,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã phân bổ 81,7 triệu liều qua 57 đợt. Trong 7 ngày gần đây, đã có 21,5 triệu liều vaccine được phân bổ. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá lượng vaccine về gần đây nhanh và nhiều, tốc độ tiếp cận và tiêm vaccine được đẩy lên rõ nét.

tiem vaccine phong covid 19

Trong tuần qua, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức tập huấn toàn quốc hướng dẫn sử dụng các vaccine mới được nhập về như: Abdala (Cuba) và Hayat-Vax (UAE). Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã tiêm được 55 triệu liều vaccine, gần 39 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 (chiếm 54,3% dân số từ 18 tuổi trở lên), 16 triệu người đã tiêm mũi 2 (chiếm 22,1%).

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu phải tăng tốc độ tiêm hơn nữa. Ngoài các tỉnh, thành phố có tốc độ tiêm vaccine tốt vẫn còn một số tỉnh tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân thấp so với lượng vaccine được phân bổ như: Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Trị… Đồng thời, thứ trưởng cũng nhấn mạnh đến cuối tháng 10, Việt Nam có thể tiếp nhận khoảng 40 triệu liều vaccine, trong tháng 11 và 12 lượng vaccine về có thể hơn 65 triệu liều.

tiem vaccine phong covid 19 1

Về vấn đề tiêm chủng cho trẻ em, trước 15.10, Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Được biết, Chương trình tiêm chủng quốc gia đang xây dựng tài liệu tập huấn về việc tiêm vaccine cho trẻ em. Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cũng đang thảo luận về hình thức triển khai tiêm chủng (ở trường học hay ở địa phương lưu trú).

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Nguyễn Minh Hằng cho biết, từ ngày 1-10/10 các địa phương, đơn vị trên cả nước đã tiêm được 11 triệu liều, công suất trung bình khoảng 1,1 – 1,2 triều liều. Hiện có 8/63 tỉnh, thành đã bao phủ vaccine ít nhất mũi 1 cho trên 90% dân số từ 18 tuổi; 2 tỉnh bao phủ từ 70-80%; 4 tỉnh đạt 50-70%; 49 tỉnh mới bao phủ vaccine mũi 1 cho dưới 50% dân số từ 18 tuổi.

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm, tăng diện bao phủ tiêm mũi 1, an toàn trong tiêm chủng, Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu ý với vấn đề thúc đẩy tiến trình giao nhận, vận chuyển vaccine kịp thời về địa phương, đơn vị.

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