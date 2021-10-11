Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định: 'Chưa có bằng chứng chó mèo lây COVID-19 cho người'

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới và Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ đã đưa ra tuyên bố chung về mối liên hệ giữa vật nuôi trong nhà với Covid-19.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới và Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ đã đưa ra tuyên bố chung rằng không có bằng chứng khoa học cho thấy động vật nuôi trong nhà như chó mèo là nguồn lây Covid-19 cho người. Vậy nên, giới chuyên môn khuyên những người chủ tiếp tục chăm sóc thú nuôi và không hoang mang.

Bên cạnh đó theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), dựa trên các thông tin hiện có, không có bằng chứng cho thấy động vật đóng vai trò quan trọng trong việc lây lan SARS-CoV-2.

Không có bằng chứng cho thấy động vật đóng vai trò quan trọng trong việc lây lan SARS-CoV-2 - Ảnh: Internet

Có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy chó mèo cải thiện và nâng cao tuổi thọ cũng như sức khỏe của chủ nhân. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, thú nuôi là nguồn hỗ trợ tinh thần quan trọng cho con người bằng cách giảm mức độ căng thẳng.

Không có ghi nhận nào về nguy cơ virus lây lan sang người từ da, lông của vật nuôi. Song, các nhà khoa học khuyến nghị nên rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với chó, mèo và đồ dùng của chúng cũng như giữ khoảng cách nếu bạn bị bệnh.

Thú nuôi là nguồn hỗ trợ tinh thần quan trọng cho con người bằng cách giảm mức độ căng thẳng - Ảnh: AKC

Tuy nhiên, vẫn có một số động vật bị nhiễm SARS-CoV-2 trên khắp thế giới. Hầu hết những con vật này mắc bệnh sau khi tiếp xúc với những người bị Covid-19, bao gồm chủ sở hữu, người chăm sóc hoặc người tiếp xúc gần.

Vậy nên, vật nuôi bị nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể không hoặc có bộc lộ triệu chứng như ho, khó thở, thở gấp, uể oải, hắt xì, nôn mửa, tiêu chảy. Khi chó mèo bị bệnh, bạn cần cho chúng ở một khu vực tách biệt, hạn chế tiếp xúc, khi bạn cho chúng ăn uống, đi vệ sinh cần sử dụng găng tay, đeo khẩu trang.

Bộ Y tế dự kiến tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi vào cuối tháng 10 năm nay Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn và dự kiến bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi ngay trong tháng 10 năm nay. Đồng thời, các nhóm tuổi thấp hơn cũng sẽ có khả năng tiêm vaccine trong tương lai gần.

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